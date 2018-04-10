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習近平在博鰲論壇的演說重點

2018-04-10 11:14經濟日報 記者任中原╱即時報導

以下是習近平博鰲論壇演說中的重點：

─中國將降低汔車關稅稅率；

─中國將放寬汔車業的外資股權限制；

─保證將在海運、航空、金融業對外資做更大的開放。

─計劃加強財產權保護，反對獨占；

─冷戰與零合心態已經「無路可走」，對話才是解決爭議的作法。

標普500期指對習近平的演說做出正面反應，穩健上揚。

習近平外資博鰲論壇

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