溫鐵軍：鄉村振興是為延續中華文明打基礎

2018-04-09 17:45 中央社 台北9日電



中國大陸著名三農專家溫鐵軍今天在博鰲論壇表示，中華文明每當遭遇重大挑戰時，所應對挑戰的基礎是農業文明。中國實施鄉村振興戰略，正是為延續中華文明做基礎性準備。

現任福建農林大學教授的溫鐵軍是大陸知名農業、農業與農民專家，常對中國三農議題發表極具見地看法。他的觀點認為，整個第三世界本無西方主流意識形態所孤立存在的農業問題。發展中國家首要考慮農民生計，其次才是農村可持續發展與農業穩定問題。

澎湃新聞報導，溫鐵軍今天在海南博鰲亞洲論壇的「轉型中的農民與農村」分論壇表示，鄉村振興戰略明確強調農業農村優先發展，且要求相關投資政策向農業農村傾斜，官方還指出，鄉村振興是21世紀內涵最豐富的發展領域。中國和一般亞洲國家的不同處，在於將農業農村作為一個優先發展的方面。

他在論壇上先自問說：「在前不久的全國兩會上，習近平總書記有一段講到逆城鎮化。這個概念可能是先起於歐美，大約在上世紀80年代，為什麼在21世紀的第二個10年，中國也提出了這個概念？」

溫鐵軍認為，因為鄉村振興是中國農業文明傳承的程序，農業文明傳承也是中華文明傳承，中華文明每當遭遇到重大挑戰的時候，所應對挑戰的基礎不是別的，是農業文明。

他以2008年全球金融危機和2003年SARS為例指出，金融危機導致中國外需大幅下降，6萬多家企業倒閉，2500多萬打工者失業。中國將無法出口的商品（過去用13%的出口退稅來補貼的），轉變成給農民人口的13%折扣率，買汽車等產品都有折扣。

至於能夠將出口商品轉化為農村內需市場的原因，溫鐵軍指出，因為中國已經事先完成農村基本建設，在2008年之前的10年，在近90%的農村實現「三通」：通路、通水、通電，現在則要實現「五通」（新增：通廣電、通網路）。

新農村基本建設的「三通」，化解了外生的工業危機，中國農村也化解了2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的危機。他回憶說，前中國國務院總理溫家寶當年非常關心農村缺醫少藥，沒有足夠衛生人員的問題，一旦SARS向農村蔓延，那將是災難性後果。

溫鐵軍指出，「你們知道中國農村怎麼防範SARS嗎？」當SRAS發生時，農村地區把道路挖斷，嚴禁外人進村，長期的自立自主可維持農村生存。因為村裡什麼都有，有磨坊、有飯店，當這些百業都在農村能夠存在時，農村就可自主維持自身的生存。

溫鐵軍最後說，現在中國正面臨一個新的巨大挑戰，中國實施鄉村振興戰略，恰恰是自覺或不自覺地，為了延續萬年中華文明這個載體，也就是農業文明，在做著基礎性的準備。