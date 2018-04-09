促與陸融合 博鰲提議粵港澳建自貿區聯盟

2018-04-09 17:46 中央社 台北9日電



中國近期積極推動粵港澳大灣區建設，外界普遍認為此舉是要進一步促進港澳與中國大陸「融合發展」。而在這次的博鰲論壇上，更出現粵港澳大灣區建設「自由貿易區聯盟」的提議。

香港中聯辦主任王志民日前也曾表示，即便在「一國兩制」要透過推動粵港澳大灣區建設會面臨一些體制機制障礙，但仍要實現「有機結合」。上述跡象似乎更印證粵港澳大灣區建設，是為了讓港澳更朝向中國大陸融合的說法。

據澎湃新聞報導，中國（深圳）綜合開發研究院院長樊綱9日在博鰲亞洲論壇「粵港澳大灣區」分論壇上建議，在灣區建立自由貿易區聯盟。

樊綱表示，粵港澳大灣區有香港、澳門兩個自由關稅區，中國大陸還做不到自由貿易，但在廣東南沙、前海和橫琴有自貿試驗區。可以讓3個自貿試驗區和港澳對接，先行先試，在一些貿易的作法、關稅制度上對接，同時服務貿易，例如醫療、教育等互聯互通。

北京中央駐香港聯絡辦公室主任王志民日前也在出席活動時表示，在「一個國家、兩種制度、三種貨幣、三個不同法域和三個獨立關稅區」的特殊條件下建設粵港澳大灣區，沒有現成經驗可以借鑑，可能會面臨一些體制、機制障礙。

但王志民說，相信一定能在「堅守一國之本，善用兩制之利」中，有效化解障礙，實現資源共享、錯位發展和特色優勢「有機結合」。

對於中國大陸近來極力推行粵港澳大灣區建設，外界普遍認為這是北京為促進港澳「一國兩制」下社會、經濟體制與中國大陸「融合發展」的策略。樊綱與王志民的提案、說法，似乎更加印證上述推測。

與此同時，北京當局極力推動兩岸經濟社會融合發展，中國大陸對於「粵港澳大灣區」的發展策略，似乎也更值得關注。