習近平明會蕭萬長 重申九二共識

2018-04-09 01:11 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 賴錦宏 ／博鰲8日電



大陸國家主席習近平預計10日在博鰲亞洲論壇開幕式上宣布，將於海南建立自由貿易港，以此作為擴大改革開放重要一部分。習近平也將於當日會見台灣兩岸共同市場基金會榮譽理事長蕭萬長，重申「九二共識」和堅決反對「台獨」。

台灣今年仍由前副總統蕭萬長率團參加今年博鰲亞洲論壇，習近平預定10日會見蕭萬長、錢復和詹火生等一行。會中，習將重申自己3月在兩會閉幕式上提出的堅持「九二共識」、堅決反對「台獨」。

博鰲論壇今年主題設定為「紀念中國改革開放40周年」，消息稱，大陸計畫採取新舉措，習近平將在10日博鰲亞洲論壇開幕式上發表的主題演講，對新計畫作出「最權威闡釋」。

習近平去年10月提出探索建設自由貿易港，這些港口在政策上享有比現有的自由貿易區更大的自由度，並且在市場准入方面更加開放。

「自由貿易港的開放程度將遠高於上海自由貿易區，甚至高於香港。」不願透露姓名的人士稱，這些港口將採國際標準來確保貨物、人力資源、資本和投資的自由流通，博鰲論壇的主辦地－海南，可能是自由貿易港的首批試點地之一。

今年博鰲亞洲論壇年會將於8日至11日舉行。習近平預計會見多國領導人，包括：菲律賓總統杜特蒂、新加坡總理李顯龍、巴基斯坦總理阿巴西和聯合國秘書長古特雷斯。

博鰲論壇於2002年舉辦首屆年會，正值中國加入世界貿易組織一年後，其願景是創建一個與瑞士達沃斯年度世界經濟論壇同等級別的亞洲論壇。