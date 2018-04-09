習近平博鰲演說 將剛柔並濟

2018-04-09 01:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



博鰲亞洲論壇2018年年會8日至11日舉行，今年會議服務人員均身著海南黎族服飾，成為會場一大亮點。 新華社 分享 facebook 大陸國家主席習近平預定10日在博鰲論壇發表演說。觀察家指出，面對美國總統川普的強烈砲火，習近平必須證明他已做好還擊的準備，釋出當前關稅爭端可能升高為貿易戰的強烈警告訊息，同時須展現中國對外開放的承諾。

川普不僅宣布對價值500億美元的中國產品課徵懲罰性關稅計畫，還揚言將再加碼1,000億美元。中國當局已保證將反擊，並將「對抗到底，不惜代價」。

彭博資訊報導，習近平在演說中，不僅須讓外國投資人放心中國不會採取保護主義，也必須對貿易戰提出強力警告。他預料將強調與中國做生意的好處，並可能宣布降低對外商的投資限制。

著名中國觀察家霍伊指出，演說主軸可能是「若美國對我們課徵關稅，我們如何做才能不致正面衝突」。北京中國與全球化中心副主任何偉文指出，「習近平將重申中國堅決支持全球化，遵守世界貿易組織規則，及對外開放的承諾」。

不過，習近平也面臨可信度的考驗，因為他之前也曾經做出自由化的承諾，但後來反而強化中央控管，並支持國內企業，因此他這次須克服資對他的信任差距。

歐盟與日本雖不贊同川普的關稅政策，但也認同他對中國封閉市場的批評，因此如何反制川普的說法，將對習平構成更大壓力。

華府戰略與國際研究中心中國學者甘迺迪表示，「習近平可能繼續做出一般性的自由化保證，但也可能提出多項開放市場的改革措施，以突破美國的煙幕」。