潛艦國造雖邁進一步 學者憂心後續考驗

2018-04-08 15:24 中央社 台北8日電



美國國務院公告台灣潛艦國造的行銷核准證，學者與軍事專家認為，對國艦國造確實有幫助，但在商售模式下，台灣必須自行掌握系統整合，還有後續組裝、測試等，風險並不小。

國防部昨天表示，美國國務院公告台灣潛艦國造的行銷核准證（marketing license），感謝美國政府重視台灣國防安全，提供適足的防衛需求。

政大國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社訪問表示，西元2008年中國主辦奧運，外界原以為可讓中國更多元開放，未料2012年習近平接任中國國家主席，不僅打壓藝人及律師，經濟上也採重商及保護主義。

丁樹範舉例，臉書（Facebook）在中國被禁止，但微信（WeChat）卻可行走全世界；中國可併購美國科技產業，但美國卻無法，等於美國被迫技轉給中國，諸多因素，導致美國現在對中國相當挫折，美方決策階層認為，應該對中國更加強硬。

回到兩岸議題，台灣關係法宗旨是，美國期待中國和平解決台海問題，但近期軍機、艦頻繞台，在這個氛圍下，美國只好走商售、技轉方式，讓台灣更具防衛能力。

丁樹範認為，美國技轉有所限制，不可能將尖端技術通通給台灣，充其量只是讓台灣具防衛能力，但也可以從發放行銷核准證一事，解讀成「某種程度美方是支持台灣國艦國造」。

但在商售模式下，台灣必須自行掌握系統整合等後端作業，1980年代台灣在美方技術指導及商售下，成功組裝IDF經國號戰機，但之後國防產業及工業卻逐漸萎縮，因此政府政策的明確性、預算如何分配、持續性的投入就相當重要。

「亞太防務雜誌」總編輯鄭繼文接受中央社訪問時也認為，美國同意技術放寬對國艦國造確實有幫助，但即便放寬了，紅區設備涵蓋武器、聲納、通訊、水機發電機等範疇，美方不見得會全部供應，日後即便願意供應，台灣也沒有組裝、測試等相關經驗，確實還有很長一段路要走。

他舉例，美國潛艦目前都使用核動力，但台灣的潛艦規格是柴電主機，美國無法供應情況下，台灣勢必得尋求日本、義大利、德國等國家的幫助，但這些國家是否願意協助，又回到了「大陸政治壓力」的老問題上。

鄭繼文指出，1980年代台灣組裝IDF經國號戰鬥機時，美方派300個工程師來台，與台灣1200個工程師合力完成，但這次潛艦議題上，美國不太可能高規格，即便有心協助，光是柴電與核動力差異，或許愛莫能助，因此IDF的研發經驗，無法完全移植到潛艦國造。