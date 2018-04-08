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新聞眼／川普的「慷慨」是否只為向北京叫牌？

2018-04-08 01:10聯合報 記者程嘉文

國防部證實美國國務院將公告我國潛艦國造之「行銷核准證」，將以商售管道，輸出我國所...
國防部證實美國國務院將公告我國潛艦國造之「行銷核准證」，將以商售管道，輸出我國所需技術協助。圖為國軍現役的荷蘭製劍龍級潛艦。 聯合報資料照片，記者程嘉文／攝影
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美國國務院將公告我國潛艦國造之行銷核准證，官員並透露可利用商售模式，提供我方建造潛艦所需的「紅區」裝備。在爭取潛艦的路上，經歷多次挫折的我國而言，似乎「too good to be true」，好到有點難以想像。

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所謂我方無法自製的紅區裝備，有些已在先前荷蘭製劍龍級潛艦升級案中爭取到，例如戰鬥系統、魚雷、聲納、潛望鏡等。我方仍須繼續爭取獲得的，主要是船體、動力方面的關鍵料件與技術，然而美國海軍本身已經六十年不再建造傳統動力潛艦，例如潛艦專用的柴油主機，或是新一代柴電動力潛艦必備、可在水下長期潛航的「絕氣推進系統」，都必須再轉向第三國引進。

此外，潛艦是戰略性兵器，我方多年來急於獲得，大陸方面自然也盡全力阻止。當年我方希望增購劍龍級潛艦，中共立刻向荷蘭「外交採購」一批福克一百客機，阻止這筆交易。如今大陸經濟崛起，對外施壓的「銀彈」愈來愈多，以川普政府的徹底商人作風，這次對我國的「慷慨」，是否只是華府向北京叫牌喊價？如果習近平在其他方面願意給予甜頭，川普會不會又把我們犧牲？因此這次的「公告行銷許可」只是開一個頭，最後要談出任何項目，都還是要國務院點頭才能輸出。

台灣的商船建造，在全球產業圈本已有相當地位，如今想要跨足軍艦乃至潛艦，理論上絕非不可行。然而潛艦的設計與施工，究竟與水面艦有很大落差。例如韓國、新加坡等近年投入潛艦製造的國家，也都非一步登天，一開始都是先與國外廠商合作，授權製造已經成熟的艦型。我方如今同樣是邁出第一步，切不可過分高估自己，在系統整合方面也應有協力外商，而非認為能將先進裝備各自弄到，就可以造出堪用的潛艦來。

總之，美方這次的動作，只是亮了第一盞綠燈而已，距離真正暢行無阻，還有很大的距離。

潛艦國務院川普
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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