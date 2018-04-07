美將核我潛艦國造「行銷核准證」 專家：技協輸出許可

2018-04-07 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「聯合晚報」今天報導美方近日將以商售管道，輸出我國「潛艦國造」所需技術協助。國防部隨即發出新聞稿，證實美國國務院將公告我國潛艦國造之「行銷核准證」(marketing license)。記者洪哲政/攝影 分享 facebook

「聯合晚報」今天報導美方近日將以商售管道，輸出我國「潛艦國造」所需技術協助。國防部隨即發出新聞稿，證實美國國務院將公告我國潛艦國造之「行銷核准證」(marketing license)。台海安全研究中心主任梅復興表示，這應該是指美國廠商針對IDS案提供技術協助所需的輸出許可程序。

據了解，美方最快可望於台北時間8日凌晨透過國務院公告這項訊息。

「聯合晚報」今日12時發出相關訊息後，國防部隨即於13時發出新聞稿：有關媒體報導「美國國務院公告我國潛艦國造之行銷核准證(marketing license)」乙情，國防部表示，感謝美國政府重視我國國防安全，提供適足的防衞需求，中華民國與美國持續維持堅定友好關係，共同為促進區域和平穩定而努力。

對於何謂「潛艦國造之行銷核准證」？梅復興認為，這應該是指美國廠商針對台灣潛艦國造IDS案提供技術協助所需的輸出許可程序，「這要比輸出裝備更重要」。

梅復興表示，因為台灣自己從來都沒從事過潛艦設計與建造，就算畫出設計圖，也都無法確定實際建造時會有什麼困難，所以技術協助涉及的系統整合工作，是關鍵所在。但他表示，這並不代表美商會成為台灣潛艦國造的主合約商，詳情也須進一步審視國務院公佈的內容。