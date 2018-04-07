美助台自製柴潛政策鬆動 劍龍級延壽案創造有利空間

2018-04-07 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「潛艦國造」推動至今，外界所關切的「紅區裝備」，事實上過去已藉由歷次對美申購而有所累積，包括現役劍龍級性能提升中加裝的潛射魚叉飛彈等，但各種不同來源的裝備與系統，要整合到同一潛艦儎臺上，必須有主合約商進行技術協助，全般就柴電潛艦儎臺與機電等系統進行介面整合的盤點、檢視與評估，並且提出相關技術文件。我方過去一向期待這個角色由美國擔任主合約商，主要紅區裝備如戰系也希望由美方提供輸出，以便整合，但美方過去始終不願鬆口，全案長期來卡在國務院。

以「劍龍級潛艦性能提升案」為例，兩艘劍龍級潛艦成軍服役已近30年，為提升其執行戰備任務的戰力，海軍司令部先在105年度提出「劍龍級艦電戰系統性能提升案」，但因系統繁複，非中科院可一手主導，海軍因此於106年5月委由荷商RH Marine Netherlands BV集團辦理「劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案」，才能提出性能提升相關技術文件。

不過，此時美方自商售與軍售管道，分別核准對我輸出劍龍級性能提升所需戰系和魚雷。海軍因此又於106年8月在性能提升案中納編「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」與「長程潛射重型魚雷」建案，向美籌購新型MK48型重型魚雷潛射長程重型線導魚雷，包括24枚戰雷及4枚操雷。關鍵戰系部分則由美商洛馬得標，系統整合工作形同由美方介入主導。當時外界就研判，美政府簽發許可廠商助我劍龍級潛艦戰系，並未排除其他潛艦應用。