冷眼集／台灣要能製造船殼 否則空有裝備沒用

2018-04-07 13:35 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 高凌雲



美國同意以商售方式提供潛艦敏感裝備，這項決策有利台灣推動潛艦國造以及劍龍級潛艦性能提升。協助台灣軍事防衛能力，是美國長期政策，對台出售潛艦案早在小布希總統時期同意後，這個政策並無改變，這次同意輸出潛艦裝備，是以間接方式協助台灣獲得美國沒有生產的柴電潛艦，台灣必須在潛艦船殼生產製造獲得能力，否則空有裝備，沒有載台，也是枉然。

早在1970年代蔣經國擔任行政院長期間，美國最初協助台灣組裝F-5E戰機與UH-1H直升機廠，推動扶植台灣國防工業，這項政策影響到當時美國與北京關係的和解，美國國務卿季辛吉到北京與大陸國務院總理周恩來會談時，周恩來特別提到美國協助台灣生產戰機，季辛吉不斷提醒周恩來，是組裝，不是生產，F-5戰機不如幽靈式戰機，季辛吉還告訴周恩來，美國不會允許台灣攻擊大陸。

美國幾十年以來對台海的政策，是希望確保台海穩定和平，早期反對國府反攻大陸，但是允許提升台灣防衛能力，主張兩岸問題和平解決。保持兩岸軍力平衡，是美國對台提供武器裝備的重要考量，台灣曾在1970年代到1980年代陸續要求提供幽靈式、F-18、F-16，都沒有獲得同意，直到1990年代，美國同意出售較落伍的F-16A/B，美國政策著眼點，是台灣軍力太先進，會破壞兩岸均衡。

對台供售潛艦案在小布希總統時期，在國務院沒有參與決策下，陰錯陽差通過，政策已經成形，美國也沒有更動，十多年來，柴電潛艦整艦採購，在美國沒有生產，國際商源因政治因素無法供售下，始終沒有進展。近幾年來，台灣推動自製潛艦，是在無法購得整艦情況下，苦思出路，台灣最大的困難是，生產船殼技術能力不足，只有自己能夠生產設計船殼，美國同意輸出敏感裝備才有意義，否則沒有載台，也是枉然。

這項商售決策可說是先前潛艦購案的延伸，在美中台三邊關係上，必然會造成政治波動，美國開放敏感裝備售台，台灣缺乏設計生產能力，一時難有具體成果，對北京的政治效應卻是具體強烈，北京近來機艦繞台，對台形成壓力，使美方有理由開放裝備售台，只不過美方表態居多，因為台灣尋求技術突破，並非一蹴可幾。

台灣才剛剛脫離獵雷艦案的醜聞風暴，潛艦案更加複雜，軍方面對四面八方購得不同廠商的各種系統，如何整合驗證已相當困難任務，其中能否嚴謹管理，從獵雷艦案看來，很難對軍方管理有信心，生產船殼的技術能否突破，更是關鍵，美國的善意，仍繫於台灣自己的能力。