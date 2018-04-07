親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

昔日學生撰文聲援 管中閔妻也打破沉默

冷眼集／台灣要能製造船殼 否則空有裝備沒用

2018-04-07 13:35聯合晚報 本報記者高凌雲

美國同意以商售方式提供潛艦敏感裝備，這項決策有利台灣推動潛艦國造以及劍龍級潛艦性能提升。協助台灣軍事防衛能力，是美國長期政策，對台出售潛艦案早在小布希總統時期同意後，這個政策並無改變，這次同意輸出潛艦裝備，是以間接方式協助台灣獲得美國沒有生產的柴電潛艦，台灣必須在潛艦船殼生產製造獲得能力，否則空有裝備，沒有載台，也是枉然。

早在1970年代蔣經國擔任行政院長期間，美國最初協助台灣組裝F-5E戰機與UH-1H直升機廠，推動扶植台灣國防工業，這項政策影響到當時美國與北京關係的和解，美國國務卿季辛吉到北京與大陸國務院總理周恩來會談時，周恩來特別提到美國協助台灣生產戰機，季辛吉不斷提醒周恩來，是組裝，不是生產，F-5戰機不如幽靈式戰機，季辛吉還告訴周恩來，美國不會允許台灣攻擊大陸。

美國幾十年以來對台海的政策，是希望確保台海穩定和平，早期反對國府反攻大陸，但是允許提升台灣防衛能力，主張兩岸問題和平解決。保持兩岸軍力平衡，是美國對台提供武器裝備的重要考量，台灣曾在1970年代到1980年代陸續要求提供幽靈式、F-18、F-16，都沒有獲得同意，直到1990年代，美國同意出售較落伍的F-16A/B，美國政策著眼點，是台灣軍力太先進，會破壞兩岸均衡。

對台供售潛艦案在小布希總統時期，在國務院沒有參與決策下，陰錯陽差通過，政策已經成形，美國也沒有更動，十多年來，柴電潛艦整艦採購，在美國沒有生產，國際商源因政治因素無法供售下，始終沒有進展。近幾年來，台灣推動自製潛艦，是在無法購得整艦情況下，苦思出路，台灣最大的困難是，生產船殼技術能力不足，只有自己能夠生產設計船殼，美國同意輸出敏感裝備才有意義，否則沒有載台，也是枉然。

這項商售決策可說是先前潛艦購案的延伸，在美中台三邊關係上，必然會造成政治波動，美國開放敏感裝備售台，台灣缺乏設計生產能力，一時難有具體成果，對北京的政治效應卻是具體強烈，北京近來機艦繞台，對台形成壓力，使美方有理由開放裝備售台，只不過美方表態居多，因為台灣尋求技術突破，並非一蹴可幾。

台灣才剛剛脫離獵雷艦案的醜聞風暴，潛艦案更加複雜，軍方面對四面八方購得不同廠商的各種系統，如何整合驗證已相當困難任務，其中能否嚴謹管理，從獵雷艦案看來，很難對軍方管理有信心，生產船殼的技術能否突破，更是關鍵，美國的善意，仍繫於台灣自己的能力。

潛艦北京戰機
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02

美助台自製柴潛政策鬆動 劍龍級延壽案創造有利空間

2018-04-07 14:20

總統府證實美方將提供潛艦行銷核准證 我國誠摯感謝

2018-04-07 14:14

川普放寬潛艦技術輸台限制 國防部表感謝

2018-04-07 14:07

潛艦國造海昌計畫 立委上周機密考察

2018-04-07 13:34

關鍵戰系輸出與技術 仍需美協助

2018-04-07 13:33

美售台潛艦裝備 學者：商售風險要自負

2018-04-07 13:32

美「商售」裝備技術 助我潛艦國造

2018-04-07 13:27

【即時短評】美商售助台製潛艦 美中台關係恐政治波動

2018-04-07 12:14

美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式

2018-04-07 12:10

潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫

2018-04-07 12:06

潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵

2018-04-07 12:02
看更多

熱門文章

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

2018-04-07 11:20

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌

2018-04-06 17:40

凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了

2018-04-07 01:38

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村

2018-04-06 23:55

批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長

2018-04-06 20:17

葉毓蘭建議周錫瑋選立委 批國民黨讓人才含怨退隱8年

2018-04-07 09:33

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

侯友宜勝出 洪孟楷：第一位完整歷練副手人選

2018-04-06 17:06

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式

2018-04-07 12:10

不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害

2018-04-07 13:06

新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

2018-04-06 23:54

雪隧與蘇花改南北兩頭塞 用路人感嘆像逃難午飯吃得急

2018-04-06 16:58

鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷

2018-04-07 11:19

柯文哲：侯友宜不是跨藍綠 而是沒藍綠

2018-04-07 11:36

國防安全研究院董事曝光 橫跨國安外交兩岸部會

2018-04-06 15:36

把柯P打斷手腳再支持他 孫大千批民進黨「腦袋有洞」

2018-04-07 09:20

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵

2018-04-07 12:02

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

2018-04-07 10:00

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

【即時短評】美商售助台製潛艦 美中台關係恐政治波動

2018-04-07 12:14

下周一遷戶籍 韓國瑜確定爭取參選高雄市長

2018-04-07 10:04

叩關WHA頻被打壓 陳時中：全台忿忿不平 沒邀也會去

2018-04-07 09:21

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22

北市府拆立院部分拒馬 時代力量呼籲政院拒馬也拆除

2018-04-06 19:29

行政院拒馬拆不拆？徐國勇：由警政署專業處理

2018-04-06 18:49

阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁

2018-04-07 09:18

潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫

2018-04-07 12:06

盼電廠帶來就業 「少年免一世人討海」

2018-04-07 00:25

藍綠激戰／新北關鍵一役 牽動2020大選

2018-04-06 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top