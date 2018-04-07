關鍵戰系輸出與技術 仍需美協助

2018-04-07 13:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



潛艦國造所需要的許多裝備，這些不同來源的裝備與系統，要整合到同一潛艦上，需要主合約商技術協助，針對柴電潛艦與機電等系統進行介面整合，進行全面檢視與評估，提出技術文件。我方希望美方擔任主合約商，主要裝備如戰系希望由美方提供輸出，以便整合，美方政策需要國務院同意。

以劍龍級潛艦性能提升案為例，兩艘劍龍級潛艦服役近30年，為提升戰備任務戰力，海軍司令部先在105年度提出電戰系統性能提升案，因系統繁複，非國內中科院可主導，海軍在106年委由荷商RH Marine Netherlands BV集團辦理劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案，才能提出性能提升相關技術文件。

美方自商售與軍售管道，分別核准對我輸出劍龍級性能提升所需戰系和魚雷。海軍又在106年8月在性能提升案，增加戰鬥系統提升案與長程潛射重型魚雷案，向美籌購MK48重型魚雷。關鍵戰系部分由軍火商洛馬得標，系統整合工作形同由美方介入主導。當時外界研判，美政府許可廠商助我劍龍級潛艦戰系，應該沒有排除自製潛艦應用。

美方有不少軍火商對台灣的潛艦國造有興趣，經過我國自行尋訪商源，許多敏感裝備多半已有商源，需要美方協助的是關鍵戰系輸出與技術協助。