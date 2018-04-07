美售台潛艦裝備 學者：商售風險要自負

2018-04-07 13:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



劍龍級潛艦。 記者洪哲政／攝影 分享 facebook

美方可望以商售核准我潛艦國造所需裝備，技術協助與相關裝備輸出許可。淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，美國對台一直有軍售與商售兩個管道，軍售有美方一定程度的擔保，商售由我方自行接觸美國廠商，風險需自負，沒有人可以賴。

至於美國對我潛艦國造態度可能鬆動，黃介正說，川普政府對亞太的布局或政策，多是鼓勵亞洲盟邦增進軍事實力，當然也鼓勵向美採購武器。蔡英文總統上任後，強調航太國機國造、潛艦國造、資安等三大產業，美國知道我們往這條路走。只要讓美國人賺錢，川普政府都會鼓勵。

黃介正表示，對台灣來說，國安層次要考量到，對美關係與大陸的反應，大陸方面的立場就是反對美國對台的任何軍售、商售。對海軍來說，要了很久的東西，現在機會終於來了，當然要把握。這次美方可能以商售方式，核准我潛艦國造所需裝備，黃介正說，很多零組件與關鍵技術，就算都組合起來，也還需經過複雜的性能測試、系統整合等，未來能否真正下水作戰，現在還言之過早。

黃介正指出，美國對外輸出軍事相關的品項與技術，一直以來就是兩個管道，軍售（FMS）與商售（ DCS），台灣向美採購武器，兩種採購管道都有，也都合法。台灣過去慣性走軍售管道，優點是有美方類似擔保角色，比較有保障。

黃介正表示，軍售是由我國提出需求委託，由美國國防部代替選購挑貨，有一定保障，但相對的須支付服務費。商售方面，我國自行接觸美國廠商，商售價格較軍售便宜，必須自負風險。