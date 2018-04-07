美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式

2018-04-07 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



以「劍龍級潛艦性能提升案」為例，兩艘劍龍級潛艦成軍服役已近30年，為提升其執行戰備任務的戰力，海軍司令部先在105年度提出「劍龍級艦電戰系統性能提升案」，但因系統繁複，非中科院可一手主導，海軍因此於106年5月委由荷商RH Marine Netherlands BV集團辦理「劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案」，才能提出性能提升相關技術文件。記者洪哲政/攝影 分享 facebook 美方將透過非對外軍售（FMS）管道輸出我潛艦國造所需技術協助；前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，川普政府上月宣布國家安全顧問將由「鷹派親台」的美國前駐聯合國大使波頓出任，加上川普就職以來，多名主張友台的鷹派人物獲得任用，此次潛艦技協商售案可視之為從白宮、國務院到國防部重新檢視台灣安全議題的起手式。

呂禮詩表示，蔡政府上任以來，重中之重的「潛艦國造」應於3月底完成「初步設計」。上周立法院外交及國防委員會的「機密考察」，方由海軍司令黃曙光親自解說；美國國務院並以一年時間將先前初步設計轉換成具體的技術文件與工程要求，且撰寫建造工作所需的規範文件，以及為細部設計提供所需的技術資料（含船模試驗結果）的「合約設計」在即，2018年3月完成初步設計，2019年3月完成合約設計。

他指出，上個月美國總統川普宣布國家安全顧問將由「鷹派親台」者出任，另其中美國總統川普就職以來，多名主張友台的鷹派人物獲得任用，包括即將出任國家安全顧問而曾主張和我恢復邦交、並駐軍的美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）、日前訪台的國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong），與曾經擔任「2049計畫室」執行長的國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）等；故此次潛艦技協商售案可視之為從白宮、國務院到國防部重新檢視台灣安全議題的起手式。

呂禮詩表示，對照韓國1990年代開始自製潛艦的韓國攻擊潛艦計畫（KSS），從與德國合作的1400噸209型「張保皋級」（Chang Bogo class）潛艦，紅區裝備幾乎皆為德國所提供與整合；2000年進一步由德國授權製造近2000噸並具有絕氣推進系統（AIP）的214型「孫元一級」（Sohn Won-il class）潛艦；2016年5月安放龍骨的3500噸級KSS-III型潛艦進步到自行設計、整合，且已能自製紅區裝備。「張保皋級」潛艦在2011年簽約軍售印尼，已於去年起陸續交付。

他進一步指出，如果美國一如當年IDF戰機般透過軍（商）模式，「手把手」帶著台灣「潛艦國造」，以台船的造船能力與國內相關零組件廠商既有的經驗，國產防禦型潛艦（Indigenous Defense Submarine，IDS）雖然起步的晚，但並非不可能完成。

潛艦國造所需要的許多裝備，這些不同來源的裝備與系統，要整合到同一潛艦上，需要主合約商技術協助，針對柴電潛艦與機電等系統進行介面整合，進行全面檢視與評估，提出技術文件。我方希望美方擔任主合約商，主要裝備如戰系希望由美方提供輸出，以便整合，美方政策需要國務院同意。

以劍龍級潛艦性能提升案為例，兩艘劍龍級潛艦服役近30年，為提升戰備任務戰力，海軍司令部先在105年度提出電戰系統性能提升案，因系統繁複，非國內中科院可主導，海軍在106年委由荷商RH Marine Netherlands BV集團辦理劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案，才能提出性能提升相關技術文件。

美方自商售與軍售管道，分別核准對我輸出劍龍級性能提升所需戰系和魚雷。海軍又在106年8月在性能提升案，增加戰鬥系統提升案與長程潛射重型魚雷案，向美籌購MK48重型魚雷。關鍵戰系部分由軍火商洛馬得標，系統整合工作形同由美方介入主導。當時外界研判，美政府許可廠商助我劍龍級潛艦戰系，應該沒有排除自製潛艦應用。

美方有不少軍火商對台灣的潛艦國造有興趣，經過我國自行尋訪商源，許多敏感裝備多半已有商源，需要美方協助的是關鍵戰系輸出與技術協助。