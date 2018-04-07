潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫
川普總統對台灣潛艦國造（IDS）政策有所改變。推動潛艦國造的海昌計畫，目前由台船與中科院合作，朝野立委上周以機密考察形式，了解全案推展。
據透露，美國務院已重新審視我方提出IDS申購的項目，包括戰系與儎台技術協助等，將透過商售方式，核准對台輸出。
我國向美申購相關潛艦製造輸出有兩大部分，一為現役劍龍級潛艦延壽案的劍龍級潛艦戰鬥系統提升案。二為潛艦國造所需儎台技術協助與紅區裝備輸出。
美國參議院軍事委員會去年通過2018年國防授權法案，助我發展儎台（vehicle）、水雷（sea mines）等水下戰力，當時外界認為儎台部分是針對劍龍級潛艦升級。
據了解，潛艦國造儎台所需，包括主電瓶、主馬達、主馬達控制系統、儎台整合管理系統、泵浦、閥等都有商源，部分已取得其他歐洲國家輸出許可，其中仍有中共施壓等不確定因素。美國務院核准對我輸出IDS所需裝備，甚至作為主合約商，有助於對其他允諾對我輸出潛艦國造相關商源的國家，產生積極的作用。
★劍龍級潛艦延壽案建案歷程
●提升劍龍級潛艦電子偵搜能力，海軍105年度電戰系統案，計畫期程105年度至109年度，總經費2億9100萬元，105年度及106年度編列預算9065萬5000元，107年度編列1億161萬5000元。中科院執行，荷商提供技協。
●美方通知輸出戰系，海軍以劍龍級潛艦戰鬥系統能力，無法有效獲得有利戰術攻擊位置為由，106年8月辦理戰鬥系統提升案，委由中科院執行，計畫期程107年度至111年度，總經費74億1254萬3000元。美商洛馬得標。
●美方106年6月宣布軍售MK48型重型魚雷，海軍司令部提出長程潛射重型魚雷建案，向美籌購新型潛射長程重型線導魚雷，包括24枚戰雷及4枚操雷，計畫期程107年度至111年度，總經費47億434萬3000元。
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