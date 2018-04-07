潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫

2018-04-07 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



川普政府對台灣「潛艦國造」（IDS）的嚴峻態度有所鬆動。根據美方軍工界的消息指稱，美國政府可望宣布，以商售方式宣布核准我潛艦國造所需載台技術協助與相關裝備輸出許可，「海昌計畫」所需包括戰系等「紅區」裝備，美方可望一併核准對台輸出。 圖／軍聞社 分享 facebook 川普總統對台灣潛艦國造（IDS）政策有所改變。推動潛艦國造的海昌計畫，目前由台船與中科院合作，朝野立委上周以機密考察形式，了解全案推展。

據透露，美國務院已重新審視我方提出IDS申購的項目，包括戰系與儎台技術協助等，將透過商售方式，核准對台輸出。

我國向美申購相關潛艦製造輸出有兩大部分，一為現役劍龍級潛艦延壽案的劍龍級潛艦戰鬥系統提升案。二為潛艦國造所需儎台技術協助與紅區裝備輸出。

美國參議院軍事委員會去年通過2018年國防授權法案，助我發展儎台（vehicle）、水雷（sea mines）等水下戰力，當時外界認為儎台部分是針對劍龍級潛艦升級。

據了解，潛艦國造儎台所需，包括主電瓶、主馬達、主馬達控制系統、儎台整合管理系統、泵浦、閥等都有商源，部分已取得其他歐洲國家輸出許可，其中仍有中共施壓等不確定因素。美國務院核准對我輸出IDS所需裝備，甚至作為主合約商，有助於對其他允諾對我輸出潛艦國造相關商源的國家，產生積極的作用。

★劍龍級潛艦延壽案建案歷程

●提升劍龍級潛艦電子偵搜能力，海軍105年度電戰系統案，計畫期程105年度至109年度，總經費2億9100萬元，105年度及106年度編列預算9065萬5000元，107年度編列1億161萬5000元。中科院執行，荷商提供技協。

●美方通知輸出戰系，海軍以劍龍級潛艦戰鬥系統能力，無法有效獲得有利戰術攻擊位置為由，106年8月辦理戰鬥系統提升案，委由中科院執行，計畫期程107年度至111年度，總經費74億1254萬3000元。美商洛馬得標。

●美方106年6月宣布軍售MK48型重型魚雷，海軍司令部提出長程潛射重型魚雷建案，向美籌購新型潛射長程重型線導魚雷，包括24枚戰雷及4枚操雷，計畫期程107年度至111年度，總經費47億434萬3000元。