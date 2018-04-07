潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵

2018-04-07 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



美方可望以商售方式核准我潛艦國造所需儎台技術協助與相關裝備輸出許可。淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，美國對台一直有軍售與商售兩個管道，軍售有美方一定程度的擔保，商售由我方自行接觸美國廠商，風險需自負，沒有人可以賴。

至於美國對我潛艦國造態度可能鬆動，黃介正說，川普政府對亞太的布局或政策，多是鼓勵亞洲盟邦增進軍事實力，當然也鼓勵向美採購武器。蔡英文總統上任後，強調航太國機國造、潛艦國造、資安等三大產業，美國知道我們往這條路走。只要讓美國人賺錢，川普政府都會鼓勵。

黃介正表示，對台灣來說，國安層次要考量到，對美關係與大陸的反應，大陸方面的立場就是反對美國對台的任何軍售、商售。對海軍來說，要了很久的東西，現在機會終於來了，當然要把握。

這次美方可能以商售方式，核准我潛艦國造所需裝備，黃介正說，很多零組件與關鍵技術，就算都組合起來，也還需經過複雜的性能測試、系統整合等，未來能否真正下水作戰，現在還言之過早。

黃介正指出，美國對外輸出軍事相關的品項與技術，一直以來就是兩個管道，軍售（FMS）與商售（ DCS），台灣向美採購武器，兩種採購管道都有，也都合法。台灣過去慣性走軍售管道，優點是有美方類似擔保角色，比較有保障。