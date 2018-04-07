獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

美國國務院將核准我潛艦國造所需儎台技術協助與相關裝備商售案輸出許可，以及「海昌計畫」所需包括戰系等「紅區」裝備，美方可望一併核准對台輸出。這將是潛艦國造的一大突破。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 川普政府對台灣「潛艦國造」（IDS）的嚴峻態度將有重大轉變。美方一名熟悉台海軍事的人士6日向本報記者表示，美方近日將以商售管道，輸出我國「潛艦國造」所需技術協助。

據了解，美國國務院將核准我潛艦國造所需儎台技術協助與相關裝備商售案輸出許可，以及「海昌計畫」所需包括戰系等「紅區」裝備，美方可望一併核准對台輸出。這將是潛艦國造的一大突破。

我國「潛艦國造」所需零組件分為「紅區」、「黃區」、「綠區」三類：「紅區」為我國尚無研製能力，須尋求他方援助的技術，包括戰系、聲納帆罩、潛望鏡、柴油主機、魚雷、飛彈系統等須尋求外援的項目；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為我可自行生產的設備。

台灣潛艦國造的「海昌計畫」，目前由台船與中科院合作進行。根據海軍時程，潛艦國造已在3月底進入「設計文件階段」，台船、海軍造船發展中心等團隊在今年9月下旬前，將進行主要構型研究，如外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置等。

海軍計畫在民國110年9月於合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。

我國在馬政府時期就已向美國國務院提出美國協助台灣自製潛艦案，但歐巴馬政府擱置；川普執政後，對此案也疑因中共因素擱置。

美方消息人士未證實是否由國務院宣布，僅表示，國務院可以對任何事發表評論，相信此事也是國務院所重視，無論透過何種管道對台銷售防禦技術，都是令人高度關注的議題。

美方消息人士說，近日將透過非對外軍售（FMS）管道輸出我潛艦國造所需技術協助，無論透過軍售或商售，都能達到移轉軍品、服務、技術等，對台灣而言沒有太大差別。

他說，若透過商售管道輸出關鍵技術，能更快推動台灣「潛艦國造」的目標，都該因此感到高興。

美國的重大軍售案由國防安全合作局發布。但去年6月美國國務院發言人諾爾特在例行記者會被問到對台軍售案時，證實已通知國會金額14.2億美元的對台軍售案，而14.2億美元為計入商售項目的總額。