親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

獨/潛艦國造一大突破 美商售助我取得魚雷、飛彈等紅區裝備

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02聯合報 記者張加洪哲政╱即時報導

美國國務院將核准我潛艦國造所需儎台技術協助與相關裝備商售案輸出許可，以及「海昌計...
美國國務院將核准我潛艦國造所需儎台技術協助與相關裝備商售案輸出許可，以及「海昌計畫」所需包括戰系等「紅區」裝備，美方可望一併核准對台輸出。這將是潛艦國造的一大突破。圖／聯合報系資料照
分享
川普政府對台灣「潛艦國造」（IDS）的嚴峻態度將有重大轉變。美方一名熟悉台海軍事的人士6日向本報記者表示，美方近日將以商售管道，輸出我國「潛艦國造」所需技術協助。

據了解，美國國務院將核准我潛艦國造所需儎台技術協助與相關裝備商售案輸出許可，以及「海昌計畫」所需包括戰系等「紅區」裝備，美方可望一併核准對台輸出。這將是潛艦國造的一大突破。

我國「潛艦國造」所需零組件分為「紅區」、「黃區」、「綠區」三類：「紅區」為我國尚無研製能力，須尋求他方援助的技術，包括戰系、聲納帆罩、潛望鏡、柴油主機、魚雷、飛彈系統等須尋求外援的項目；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為我可自行生產的設備。

台灣潛艦國造的「海昌計畫」，目前由台船與中科院合作進行。根據海軍時程，潛艦國造已在3月底進入「設計文件階段」，台船、海軍造船發展中心等團隊在今年9月下旬前，將進行主要構型研究，如外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置等。

海軍計畫在民國110年9月於合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。

我國在馬政府時期就已向美國國務院提出美國協助台灣自製潛艦案，但歐巴馬政府擱置；川普執政後，對此案也疑因中共因素擱置。

美方消息人士未證實是否由國務院宣布，僅表示，國務院可以對任何事發表評論，相信此事也是國務院所重視，無論透過何種管道對台銷售防禦技術，都是令人高度關注的議題。

美方消息人士說，近日將透過非對外軍售（FMS）管道輸出我潛艦國造所需技術協助，無論透過軍售或商售，都能達到移轉軍品、服務、技術等，對台灣而言沒有太大差別。

他說，若透過商售管道輸出關鍵技術，能更快推動台灣「潛艦國造」的目標，都該因此感到高興。

美國的重大軍售案由國防安全合作局發布。但去年6月美國國務院發言人諾爾特在例行記者會被問到對台軍售案時，證實已通知國會金額14.2億美元的對台軍售案，而14.2億美元為計入商售項目的總額。

美方消息人士說，這是美方的一個訊息，川普政府不僅要對台灣人民傳遞訊息，也要告訴美國的盟友，可依靠美國領導維護台海安全。

去年3月蔡英文總統登上海虎潛艦頂。圖／聯合報系資料照
去年3月蔡英文總統登上海虎潛艦頂。圖／聯合報系資料照
分享

潛艦軍售
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式

2018-04-07 12:10

潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫

2018-04-07 12:06

【即時短評】美商售助台製潛艦 美中台關係恐政治波動

2018-04-07 12:14

潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵

2018-04-07 12:02

熱門文章

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

贏了初選 侯友宜：為韓國瑜加油

2018-04-06 12:40

侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top