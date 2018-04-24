反深澳公投 8300連署書送中選會

2018-04-24 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



國民黨立委楊鎮浯、黨團總召林德福、立委曾銘宗(左至右)今將8300份反深澳公投連署書送交中選會，希望透過公投維護台灣人民健康。 記者林麒瑋／攝影 分享 facebook

深澳燃煤電廠爭議不斷，國民黨立院黨團一個多月來接連批判蔡政府製造空汙、程序不正義，有損民眾健康，並宣示推動「立即停止興建和擴建任何火力發電廠」公投案，黨團今天將8300份的連署書送交中選會，完成公投第一階段的提案申請。

國民黨團總召林德福表示，燃煤電廠若興建，大台北地區900萬人口要飽受嚴重空氣汙染，根據媒體調查，73.8%的人希望重啟環評，6成以上的民眾也持反對立場，10幾天來已完成逾萬份連署。

林德福指出，深澳電廠環差案在充滿爭議中過關後，又爆發台電在依法不得開發的瑞芳水產動植物繁殖保育區，另蓋離岸防波堤區隔航道，環保署在過程中無視新北市政府反對，執意強行通過，更是讓人起疑。

國民黨立委曾銘宗表示，舊的深澳電廠已廢棄十多年，現在要蓋新廠，環保署竟然用環境影響差異分析作為依據，而不是全面的環境影響評估，對於深澳電廠北部六縣市首長也都持反對意見，若深澳興建汙染物相當於160萬輛的小客車的廢氣排放，影響的會是1000萬人民的健康。

國民黨立委楊鎮浯表示，舊有深澳電廠的環境與現在差很多，都過去這麼久的時間，竟用與原本環評的差異分析，這種理由不能接受。楊鎮浯說，時常往返金門和台灣，每次在飛機上往下看，都看到台灣籠罩在一片霧茫茫的空汙中，中央不顧地方反對仍強行通過，因此透過公投連署，呼籲立即停止興建、擴建深澳燃煤電廠。

國民黨團表示，反深澳公投展開連署後民眾反應熱烈，很快達成第一階段申請提案約2000份門檻，今天遞送數量遠超過法律規定好幾倍，相信第二階段30萬連署也能很快達標。