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國民黨推停建火力發電廠公投 連署達提案門檻

2018-04-24 11:58聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨團「深澳公投啟動 反空汙一起來」記者會，深澳燃煤電廠爭議不斷，立院國民黨團推動「立即停止興建和擴建任何火力發電廠」公投案。黨團總召林德福表示，十幾天來已完成1萬4千多份連署，將遞送8千300份至中選會，完成公投第一階段提案申請。記者曾吉松／攝影

國民黨團上午舉行「深澳公投啟動 反空汙一起來」記者會，深澳燃煤電廠爭議不斷，立院...
國民黨團上午舉行「深澳公投啟動 反空汙一起來」記者會，深澳燃煤電廠爭議不斷，立院國民黨團推動「立即停止興建和擴建任何火力發電廠」公投案。黨團總召林德福（中）表示，十幾天來已完成1萬4千多份連署，將遞送8千300份至中選會，完成公投第一階段提案申請。記者曾吉松／攝影
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國民黨團上午舉行「深澳公投啟動 反空汙一起來」記者會，深澳燃煤電廠爭議不斷，立院...
國民黨團上午舉行「深澳公投啟動 反空汙一起來」記者會，深澳燃煤電廠爭議不斷，立院國民黨團推動「立即停止興建和擴建任何火力發電廠」公投案。黨團總召林德福（中）表示，十幾天來已完成1萬4千多份連署，將遞送8千300份至中選會，完成公投第一階段提案申請。記者曾吉松／攝影
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