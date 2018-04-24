周一用電量今年新高 並刷新歷年四月紀錄

2018-04-24 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳馥馨 ／台北報導



台電表示，昨天全台高溫，讓用電量創今年新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳電廠案成為年底選戰議題，經濟部昨天表示，將以選擇較優質煤、採購超超臨界電廠、使用尖端空汙防制設備等，保證會蓋出「世界第一流」的燃煤電廠。

此外，昨天全台高溫讓用電量創今年新高，台電表示，昨天最高用電量三一四八點七萬瓩，同時刷新今年用電量及歷年四月用電量紀錄，備轉容量率百分之四點八六，亮出供電警戒橘燈。

經濟部昨天開記者會澄清深澳電廠疑慮，經濟部長沈榮津、分管國營事業的政務次長曾文生、能源局長林全能、台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利，以及台電副總級主管全都出席。

針對國民黨新北市長參選人侯友宜表示，若他當選新北市長，一定會禁止核發生煤許可。沈榮津說，台電一切按照程序，且符合環保標準，甚至環保標準高於國際規範，地方政府若不發生煤執照，相信社會自有公評。

台電董事長楊偉甫表示，火力電廠不是頭號戰犯，解決空汙要多管齊下，台電對環境保護要盡最大努力，把空汙影響降到最低。至於民代、參選人對深澳電廠的關切，台電會彙整成完整資料，並向其說明。台電統計，北部地區電力供需失衡問題仍未解決，用電量與發電量的差距，過去五年均數是缺了一三四億度。

台電表示，深澳電廠的環評承諾值，包括粒狀物、硫氧化物、氮氧化物的排放量，將以日本二○○九年商轉的磯子電廠、預定二○二○年商轉的竹原電廠為效法對象。