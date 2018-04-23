朱立倫：深澳跟核四 不是二選一

2018-04-23 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



深澳燃煤電廠重啟案環差過關後爭議不斷，從能源政策上升到政治議題，前總統馬英九日前針對深澳電廠爭議，說出「核四啟動不就沒問題、發個電就解決了嘛！」，讓「重啟核四」說法再起，不過朱立倫今天表示「深澳和核四不是二選一」。

而新北市長朱立倫金在新北市議會施政報告，藍、綠、無黨議員輪番質詢深澳電廠議題，藍營議員手舉標語，訴求拒絕深澳電廠，民進黨議員則質疑朱立倫多次訴求深澳改成燃氣電廠，但儲氣槽和管線安全問題都沒交代。

無黨籍議員李婉鈺則說，環保署長李應元日前要求用公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核四，願下台承擔責任，要求朱立倫也對核四和深澳表態。

「深澳和核四不是二選一，是民進黨把它搞成二選一。」朱立倫說，核四是核四、深澳是深澳，深澳問題是在減煤趨勢下，還要蓋燃煤電廠，他認為若深澳要改燃氣，台電必須評估建構儲氣槽跟管線，但台電沒有做任何評估，只是因深澳過去燃煤，現在技術進步下，就把同一個地點再蓋燃煤電廠。