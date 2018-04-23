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影／深澳生煤許可卡關？ 經長沈榮津：社會自有公評

2018-04-23 19:26經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

為了化解各界對深澳燃煤電廠的疑慮，經濟部沈榮津，今(23)日下午帶領經濟部官員和台電高層，召開記者會，強調深澳電廠一切依照程序辦理、都符合規定，至於國民黨新北市長參選人侯友宜，上午表態，未來若當選，絕不會核發生煤許可。沈榮津表示，地方政府不核發生煤許可，社會自有公評。

經濟部沈榮津電廠
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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