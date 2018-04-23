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李應元要民眾核四、深澳2選1 國民黨：偷換概念護航

2018-04-23 14:08聯合報 記者周志豪╱即時報導

環保署長李應元上午到立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢。記者林伯東／攝影
環保署長李應元上午到立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢。記者林伯東／攝影
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蔡政府力推重啟深澳火力發電廠，遭質疑將造成北台灣嚴重空汙問題。但應捍衛環境品質的環保署長李應元近日竟以去留為賭注，要民眾公投選擇是不是重啟核四不要蓋深澳電廠。國民黨反問，民進黨當初主張非核，有說要用燃煤電廠取代？李應元應立即下台。

國民黨文傳會副主委唐德明表示，民進黨當年反核，強調的是台灣絕不會缺電，不需要核四，不需要蓋任何會造成汙染的新電廠，甚至還強調台電藏電。但唐德明質疑，當年民進黨若說要用燃煤電廠取代核四，還有那麼多人支持嗎？

唐德明質疑，李應元在審議深澳電廠環差案時落跑，把責任推給副署長詹順貴，讓詹被罵到臭頭，到現在還直不起腰來；現在輿論一面倒要求重啟環評，李應元才放言要以公投決定要核四或深澳電廠，若大家選擇重啟核四、關掉深澳電廠，他就下台。

唐德明批評，民進黨用反核及10年不漲電價成功騙到選票，現在李應元卻用「偷換概念」方式，把核四與深澳電廠並列，強迫人民二選一，作法令人不齒，這是一個有良心的環保署長該做的事？事實證明，李應元在乎的是自己的官位，而不是環保。

唐德明認為，台灣人民根本不必在深澳與核四間選擇，因為大家要的是好山好水，以及民進黨承諾的不缺電、不漲電價，只要任何一項達不到，民進黨就該全黨向台灣人民道歉；只要任何有損好山好水的事情發生，李應元就該立即下台。

唐德明更說，李應元是否下台其實沒有人在乎，李為保官位，用「偷換概念」方式為深澳電廠護航，卻讓人質疑他怎麼有臉繼續坐在環保署長位置上。

所謂「偷換概念」是指一種邏輯上的謬論，又稱「稻草人謬誤」，是指一種將被質疑的言論，重塑為一個較易推翻的概念，就像是樹起一個像稻草人的假目標，並主動重新對這個假目標提出質疑「誤導」，但實際上，原本被質疑的論據並沒有被推翻。

李應元核四民進黨
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