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核二是「再運轉」非「重啟」 李應元：和核四不同

2018-04-23 12:03聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署長李應元上午到立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢。記者林伯東／攝影
環保署長李應元上午到立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢。記者林伯東／攝影
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深澳電廠還差案通過後，議題引發議論，核四是否重啟使用，也讓社會重新討論，卻遭到環保署長李應元反對 ；但現在也重啟核二，核二廠可以重啟，核四卻不行，外界質疑他有雙重標準，李應元表示，核二是「再運轉」不是「重啟」，和核四要運轉長期使用不同，核四運轉有為政府非核家園理想。

立法院社福及衛環委員會，今天審查「毒性化學物質管理法修正草案」案。前總統馬英九日前表示，重啟核四就無深澳問題，李應元表示，這是兩回事情，批馬英九與新北市長朱立倫，把這兩件事情搞擰了，這是「不負責任」。

李應元說，政府在能源轉型中有承諾2025年非核家園，其中一個步驟就是，核一、核二、核三這些核電廠已經在運轉，就要按照原來正逐步除役期程，在2025年除役。會提出來討論，是因為馬前總統、與新北市長朱立倫把深澳議題與核四混在一起，他認為，環評要怎麼走，有訴願、行政訴訟、都有重啟環評的機制，但若說核四重啟就不需要深澳，民眾會弄混。

同樣是核電廠，核二就可重啟使用，核四就不行，有雙重標準。李應元說，核二是「再運轉」非「重啟」，核二本來就沒有關掉，只是中間過程機組有些狀況，核能發電廠藥絕對安全，發生任何意外，就是與吳逃命之路，這是很嚴重的狀況，因為最近有些擁核聲音出來，他認為要讓外界了解。

核四現在的狀況也只是封存，並非廢除，為什麼不能用？李應元說，核四重新運轉就與政府的非核家園理想「差錯了」，當初承諾的實質內容，就是核四不運轉，核一、核二、核三如期除役，核二除役期間機器發生問題，維修完了就可以繼續再使用，因此核二是「再使用」，和核四一但重啟後使用是幾十年的非核目標不同，不要把這題搞擰了。

核四核二李應元

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