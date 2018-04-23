李應元請接招 核終戰神發動「以核養綠公投」

環保署長李應元日前接受媒體專訪時稱，用公投表決要核四還是要深澳電廠，若大家選擇重啟核四、關掉深澳電廠，他下台。核能流言終結者創辦人黃士修今在臉書以「李應元的挑戰我們接了！核四與深澳的對決公投」為題貼文，指他將領先發動「以核養綠公投」。

黃士修貼文如下：

李應元的挑戰我們接了！核四與深澳的對決公投

以核養綠公投領銜人 黃士修

核一二廠停機、核三廠歲修、核四將被解體，隨著氣溫變熱，台灣的電力供應又進入警戒狀態。

蔡政府的非核無煤家園大轉彎，不但火速重啟核二廠，並且強硬地通過深澳電廠環評，無視行政程序和生態保育相關法律，引發更大的環保爭議，深澳電廠計畫前途未明。

為了替深澳電廠洗白，行政院發言人徐國勇宣稱「放一桶煤跟放一桶瓦斯，你會喜歡放哪一個，你自己心裡想一想就好了」，被批評之後又說是形容安全存量，「天然氣有國家安全問題，不要說戰爭，只要天氣不好，載運天然氣的船就可能無法入港」，等於公然打臉蔡英文總統的50%天然氣家園政策。

環保署長李應元更賭上烏紗帽，設定公投題目「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，核四深澳二擇一，如果大家選核四，他就下台。

這個挑戰，以核養綠公投推動小組願意承擔！我們可以列出核四和深澳的諸多差異點，讓全民秉持智識與良知，共同做出選擇。

深澳電廠1號機預計在2025年、2號機預計在2026年才會完工，成本超過一千億元。核四廠1號機，只差最後的起動測試，裝填燃料棒達到臨界反應，最快2020年以前即可供電。

燃煤電廠進口燃料加上儲煤場，安全存量1個月。核電廠進口一次燃料，安全存量長達1.5年到3年。

深澳電廠兩部機組各600MW，加起來只有1.2GW。核四廠一部機組就有1.35GW，而且是潔淨又穩定的電力，沒有碳排放、沒有PM2.5、沒有硫氧化物與氮氧化物、沒有汞或戴奧辛或重金屬的空污問題。

北部地區尖峰電力需求大約是14GW。深澳電廠兩部機組共1.2GW，只佔北部尖峰供電能力8%。核四廠1號機，加上核一二廠各兩部機組，裝置容量共4.6GW，佔北部尖峰供電能力32%。

理由書可以繼續寫下去不是問題。

我們欣然接下李署長的挑戰，同時也呼籲中選會不要再用莫名其妙的理由阻擋以核養綠公投。中選會官員把自己的個人價值觀置於法治之上，反同公投過了，牴觸非核家園的公投卻通通被擋下。

這次的公投是一個全國民眾對潔淨能源的價值選擇，廢除電業法第95條第1項的非核家園條款，就是民眾對自身環境權展現公民意志的開始。也請李署長不要因為懼戰，就用政府的力量，對以核養綠公投進行多方阻攔。

年底，就讓期待以核養綠潔能家園的全國民眾，與一意孤行非建深澳不可的蔡政府，來個民意與神主牌的公投對決。