【重磅快評】能源轉型不是玩魔術方塊

2018-04-23 10:57 聯合報 主筆室



上月14日深澳環差「保送」過關，意外掀起北部民眾對能源採燃煤、燃氣或核能的關切，1個多月來，官方不斷遊說民眾、民間智庫也接連舉行座談，甚至連署提交公投試圖確認深澳電廠何去何從。只見民間反對聲浪愈發升高，官方回應左支右絀，愈顯無厘頭。

接連幾天不同場合發聲，各造意見愈走愈遠。先是工總新理事長王文淵抨擊，政府的能源轉型將危及電力穩定供應、經濟發展；立法院審《再生能源條例》也舉步維艱，一半條文都是甲、乙兩案送朝野協商；台塑石化董事長陳寶郎直言，改燃氣受天氣影響很大，「麥寮港風速大，5天船無法進出，原料進不來、產品出不去」。

中油是國營事業，董事長戴謙上任不久講話都很溫和，但在能源轉型論壇場合也講白了，天然氣現行法定存量7天，為了怕斷氣，政府要修法把安全存量增到14天，他坦言「業界窒礙難行」。石化界老大哥陳寶郎說「要有錢、有地、有時間，2025完成目標困難重重」。

行政院的回應漫無章法，徐國勇「一桶瓦斯一桶煤」二選一的說法太無厘頭，不必去理會；經長沈榮津的說詞則不再那麼鐵齒；環保署長李應元應邀在「三三會」的演講，同意就相關爭議找第三方再做模擬；或許壓力大，也冒出「要核四還是要深澳？公投要核四我就下台」賭上烏紗帽。

官員回應民意的漫無章法，追根究柢，蔡政府的能源轉型政策本就未經深思熟慮，2025非核家園喊出口，怎麼調整能源結構是極其複雜的問題；正因為脫口而出，才有之後重啟核二、深澳重啟燃煤的亂蹄反應。

日本福島核災後面臨的能源轉型及時間壓力遠遠超出台灣，最短時間進入零核狀態，龐大的天然氣進口需求抵銷經濟成長，之後能源政策怎麼定調？總理府找了政治、社會、企業、財務等各方面專家，納入福島教訓，終於重新頒訂「能源與環境創新策略」，2013年公布新核能安全法規後，陸續接受核電廠申請重啟。

福島災後新頒的長期能源政策5元素，依序是能源安全、環保、經濟效率、安全及總體經濟效應等五項，依各個字的英文字頭，組合為「3E＋S＋M」原則，已是國際能源共信的理念。