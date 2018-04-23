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遭批「落跑署長」 李應元今道歉了

2018-04-23 10:56聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署長李應元上午到立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢。記者林伯東／攝影
環保署長李應元上午到立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢。記者林伯東／攝影
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環保署長李應元上週進行「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席立院衛環委員會報告並備質詢時，中午卻不假離席到南部頒獎，引發藍委與環團不滿，認為李應元沒請假就去頒獎，是落跑署長，李應元今天在立法院表示「金歹勢(很不好意思」，像藍委公開道歉。

立法院衛環委員會上週進行深澳電廠保育區爭議專案報告，結果環保署長李應元未向當天的召委陳宜民請假，中午就先行離開，陳宜民打電話要他回來，但李應元已經在高鐵上，藍委今天砲轟李應元，要求他道歉。

立法院立法院社福及衛環委員會，今天審查「毒性化學物質管理法修正草案」案。陳宜民表示，上周他擔任召委，確實李應元並沒有向他請假，李應元是向代理主席王育敏請假，但王育敏說，是因為李應元表示他已經向主席陳宜民請過假了，她才准假，王認為李應元上周根本在騙她。

李應元今天解釋，國會組已經向陳宜民委員辦公室一位郭姓助理請過假了，但陳宜民堅持，李應元並沒有向他請假，上周還團也痛批李是個「落跑署長」「藐視國會」，李應元連說了兩次「金歹勢」，最後也公開向委員會道歉。

陳宜民說，上周他輪值當召委，當第一位質詢以後，就要趕到教委會質詢，因此請王育敏委員擔任代理主席，但李應元卻騙了代理主席王育敏說他已經向陳宜民請假，事後立委楊曜要質詢李應元有關澎湖生態議題時，聯絡要求李應元回來，李卻說已經上了高鐵不回來，落跑去南部頒獎。

李應元說，當天南部有兩個會議，主要是處理空汙議題，頒獎僅只是順便去頒獎。

李應元

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