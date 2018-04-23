拋重啟核四公投 李應元：通過願下台

台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭的預定地）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨發起「反深澳電廠重啟公投」，今天送出提案連署書。綠色和平基金會也在網路連署要求撤回深澳電廠更新擴建計畫，因反應熱烈，連署目標由五萬人上修至十萬人。對反深澳電廠升溫，環保署長李應元昨天第三度賭上烏紗帽，建議大家公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核四，他願下台承擔責任。

不過環團表示，核能與煤電都不好，非核減煤是蔡政府最初的能源規畫，現在卻要民眾二擇一，批評李應元說這種話有違環保署長這個職位；此外，對行政院長賴清德日前拍板重啟核二，環團也質疑，核能這麼不安全，政院怎麼能夠重啟？

蔡英文總統日前與環保團體茶敘兩個半小時，但環團對擴建深澳電廠仍有疑慮，國民黨與環團都發起反深澳行動，民進黨立委劉建國也對深澳電廠態度保留。對民進黨行政立法部門如何就深澳電廠議題達成共識，民進黨立法院黨團幹事何欣純說，行政院長賴清德拜託立委支持，包括環保署和經濟部都在找劉建國溝通，可是尚未開黨團大會討論，黨團沒有定案。

前總統馬英九日前強調，若重啟核四就沒有深澳電廠問題。李應元昨天接受中央社專訪時說，要煤或者要核電「大家可以來表決」，主張公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」；他還說，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，「我下台」。

對此，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，李應元作為環境保護最高主管機關的首長，說出這種話是失職、輕率。葉光芃說，煤是最骯髒的能源，不管是英國、德國、法國都有無煤政策，我國現在卻要大開倒車再蓋一座燃煤電廠，台灣應該要走向非核無煤的家園，而不是要民眾在核與煤之中二擇一。他也反問李應元，若要公投問選擇煤電或者核能，何不先問賴清德為何要重啟核二？

李應元上任至今已經三次賭上烏紗帽，第一次是澄清環保署沒有主張滅香，去年底，他再承諾今年五二○空汙若沒有達到改善兩成的目標，就辭職負責；不過後來被外界發現，紅害減半目標早在去年底就達成。