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確立國土新秩序

王拓之子發動遊行 反對深澳電廠捲土重來

2018-04-22 23:40聯合報 記者吳淑君／基隆報導

11年前基隆市民組了「我愛番仔澳灣連線」，擋下要蓋在番仔澳的深澳電廠卸煤碼頭，如今卸煤碼頭轉向深澳灣，已故立委王拓的兒子王醒之昨天發動綠生活踩街遊行，宣示反對深澳電廠捲土重來。

昨是世界地球日，近20個團體、200多人響應遊行，反深澳燃煤自救會長陳志強也參加；一行人戴著黑口罩， 大喊「暖暖不要深深黑」，從暖暖國小走到水源地，引發注目。

基隆昨天舉行綠生活踩街遊行，反對深澳電廠捲土重來，200多人響應。 記者吳淑君／...
基隆昨天舉行綠生活踩街遊行，反對深澳電廠捲土重來，200多人響應。 記者吳淑君／攝影
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王醒之說，11年前深澳燃煤電廠準備在番仔澳灣蓋卸煤碼頭，他和很多環保團體、基隆市民組成「我愛番仔澳灣連線」去反對，北投社大校長謝國清當召集人，大家合力把卸煤碼頭擋了下來，本來以為深澳電廠重建案會因而終止，沒想到竟然轉向到深澳。

謝國清說，番仔澳灣就是潮境公園這個海灣，當時畫了一張圖，卸煤碼頭豎起來有三棟101大樓那麼高，會衝擊觀光；煤灰是往上飛再掉下來，不要以為暖暖距離電廠很遠，只要有煤灰，就會影響非常多人。

王醒之表示，環團準備訴訟，謝國清和他都加入，以訴訟來改變行政作為，這個案子還有翻身機會。

前立委王拓兒子王醒之，11年前曾擋下深澳電廠卸煤碼頭，昨天再發動遊行，反對深澳電...
前立委王拓兒子王醒之，11年前曾擋下深澳電廠卸煤碼頭，昨天再發動遊行，反對深澳電廠捲土重來。 記者吳淑君／攝影
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王醒之說，暖暖區是生物多樣性的熱點，3年前他和熱心民眾到基福公路，把大卡車和砂石車擋下來；後來水源地綠色隧道被破壞，他訴求把樹種回去，找私人苗圃贊助2000株，打造出希望森林。

去年暖暖翠湖被挖得滿目瘡痍，他呼籲政府處理，竟有黑道衝進他的工作室打人，拉高事件關注度；在世界地球日辦這場遊行，想邀大家一起關心深澳燃煤電廠帶來的危害，千萬不要捲土重來。

碼頭深澳電廠世界地球日

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