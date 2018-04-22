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李應元為深澳案3度賭烏紗帽 環團：失職

2018-04-22 20:38聯合報 記者董俞佳╱即時報導

深澳燃煤電廠讓「重啟核四」說法再起，環保署長李應元今天接受媒體專訪時表示，大家能公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核四，他願下台承擔責任。對此，環團表示，核能與煤電都不好，非核減煤是蔡政府最初的能源規畫，現在卻要民眾二擇一，批評李應元說這種話有違環保署長這個職位，此外，行政院長賴清德日前拍板重啟核二，環團也質疑，核能這麼不安全，政院怎麼能重啟？

深澳燃煤電廠因空汙與位於瑞芳保育區爭議不斷，前總統馬英九日前在公開場合指出，若重啟核四就沒有深澳問題。李應元日前多次被問到能源議題時都提到，日本三一一福島核災之後，大眾感受到核災的威力，因此，才在馬英九任內封存核四，他昨天受訪時又表示「大家都太健忘」。

李應元表示，要煤或者要核電，「大家可以來表決」，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，他還說，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，「我下台」。他也提到，尊重不用負政策責任、隨便罵的人，但若大家真的要提重啟核四的公投，「可以來試試看」。

對此，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，李應元作為環境保護最高主管機關的首長，說出這種話是失職、輕率。葉光芃說，煤是最骯髒的能源，不管是英國、德國、法國都有無煤政策，我國現在卻要大開倒車再蓋一座燃煤電廠，台灣應該要走向非核無煤的家園，而不是要民眾在核與煤之中二擇一。他也反問李應元，要公投問選擇煤電或者核能，何不先問賴清德為何要重啟核二？

今也是李應元上任至今至少第三次賭上烏紗帽，前兩次是承諾空汙減量，包括去年底，他承諾，今年520空汙若沒有達到改善2成的目標，他就辭職負責，不過後來被外界發現，紅害減半目標早在去年底就達成。

保署長李應元今天接受媒體專訪時表示，大家能公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核...
保署長李應元今天接受媒體專訪時表示，大家能公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核四，他願下台承擔責任。 本報資料照片
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