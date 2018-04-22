李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

2018-04-22 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



深澳燃煤電廠蓋不蓋，越演越烈，前總統馬英九日前一席「核四啟動就沒深澳問題」， 讓許多人拍手叫好，環保署長李應元接受媒體專訪時稱，用公投表決要核四還是要深澳電廠，若大家選擇重啟核四、關掉深澳電廠，他下台；核四前廠長王伯輝說，那就來公投看看啊。

本來想為核四燃料棒辦場告別式的王伯輝，今天得知李應元的主張，興奮的說，如果蔡政府願意談，告別式就緩一緩了。

王伯輝指出，李應元賭上烏紗帽這麼有信心，他剛才去參加以核養綠的討論會，擁核的人也很有信心，那就來公投看看啊。

他認為讓兩邊的人把論述講出來，理性溝通，對社會最有幫助，不要說核四是拼裝車，這對核四很不公平，對核四是很大的傷害，而且批評者只講一半，大工程在建造中不可能不產生問題，但重點是在面對問題的態度，有沒有改善，如何不讓它再發生。

據傳，核四燃料棒6月要運回原，異地儲存等待買主，他痛批，真的不把納稅人的錢當錢用，當年那麼的辛苦的運回來，又被人糟蹋，政府對退休金，如此的計較，但，為了一個政策，虧損也不在乎。