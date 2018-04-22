反深澳電廠公投 藍尋求與環團合作

2018-04-22 12:57 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



環團發起撤回深澳燃煤電廠連署已破五萬人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 深澳電廠空汙爭議不斷，有國民黨立委與環保團體接觸，希望能夠在議題上合作。民進黨一方面面對在野黨攻勢，由蔡英文總統安撫環團，另一方面要彌平黨內爭議。民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，民進黨團內部尚未達成共識，要待黨團大會後才會決議。

針對深澳電廠，國民黨發起反深澳電廠重起公投，明天向中選會送出提案連署書。綠色和平基金會也在網路連署，要求經濟部立刻撤回深澳電廠更新擴建計畫，原目標連署5萬人，後來連署踴躍，人數已達5萬9629人，連署目標改為10萬人。環團人士表示，有國民黨立委與他們接觸，希望能夠合作。

蔡英文與環保團體茶敘，用兩個半小時溝通，環團大多認為蔡英文的說法無說服力。

行政院長賴清德積極與民進黨團溝通，在4月19日行政立法便當會中向立委說明，早已表態支持深澳電廠重做的環評民進黨立委劉建國，因行程關係，未能出席會議。賴清德20日再度召集經濟部所屬相關單位，討論整體能源轉型計畫，指示相關單位加強溝通。

行政立法部門對有空汙爭議的深澳電廠如何達成共識，何欣純說，賴清德拜託立委支持，可是尚未開黨團大會討論，黨團沒有定案。包括環保署和經濟部等，都找劉建國溝通。民進黨下周主戰場會聚焦在軍人年改方案，黨團大會也會優先討論軍人年改，要在深澳電廠的議題上達成共識，可能沒有這麼快。