親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
吳茂昆風波不斷
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

拚最後一戰 丁守中：參選北市長第2名就永久退出政壇

反深澳電廠公投 藍尋求與環團合作

2018-04-22 12:57聯合晚報 記者陳熙文／台北報導

環團發起撤回深澳燃煤電廠連署已破五萬人。 圖／聯合報系資料照片
環團發起撤回深澳燃煤電廠連署已破五萬人。 圖／聯合報系資料照片
分享
深澳電廠空汙爭議不斷，有國民黨立委與環保團體接觸，希望能夠在議題上合作。民進黨一方面面對在野黨攻勢，由蔡英文總統安撫環團，另一方面要彌平黨內爭議。民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，民進黨團內部尚未達成共識，要待黨團大會後才會決議。

針對深澳電廠，國民黨發起反深澳電廠重起公投，明天向中選會送出提案連署書。綠色和平基金會也在網路連署，要求經濟部立刻撤回深澳電廠更新擴建計畫，原目標連署5萬人，後來連署踴躍，人數已達5萬9629人，連署目標改為10萬人。環團人士表示，有國民黨立委與他們接觸，希望能夠合作。

蔡英文與環保團體茶敘，用兩個半小時溝通，環團大多認為蔡英文的說法無說服力。

行政院長賴清德積極與民進黨團溝通，在4月19日行政立法便當會中向立委說明，早已表態支持深澳電廠重做的環評民進黨立委劉建國，因行程關係，未能出席會議。賴清德20日再度召集經濟部所屬相關單位，討論整體能源轉型計畫，指示相關單位加強溝通。

行政立法部門對有空汙爭議的深澳電廠如何達成共識，何欣純說，賴清德拜託立委支持，可是尚未開黨團大會討論，黨團沒有定案。包括環保署和經濟部等，都找劉建國溝通。民進黨下周主戰場會聚焦在軍人年改方案，黨團大會也會優先討論軍人年改，要在深澳電廠的議題上達成共識，可能沒有這麼快。

深澳電廠環評公投

相關新聞

新北市民：民進黨錯誤能源政策 都不見蘇貞昌出來反對

2018-04-22 13:00

11年前擋下卸煤碼頭 王拓子：不讓深澳電廠捲土重來

2018-04-22 12:19

地理環境特殊 李應元：減煤須逐步進行

2018-04-22 12:07

要環保還是要經濟 李應元：需要社會共識

2018-04-22 12:07

公投要核四或深澳電廠 李應元願賭烏紗帽

2018-04-22 12:07

深澳電廠爭議燒 民進黨：下周先戰軍人年改

2018-04-22 10:59

與朱立倫對談 環保小局長提問深澳電廠

2018-04-21 23:35

反燃煤電廠公投 國民黨團最快下週一提案

2018-04-21 20:11

反深澳公投加速連暑 藍擬下周一提案

2018-04-21 13:31

反深澳電廠 綠色和平號召「以手掩口」Po照

2018-04-21 13:31

憂空汙 綠色和平發起「拒絕深澳」連署

2018-04-21 13:26
看更多

熱門文章

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53

在議會上多次砲轟柯文哲 王世堅卻始終不提「她」

2018-04-22 10:21

只我總統往賀史國？扁：是從來沒有發生過的國際孤立

2018-04-21 19:47

公投要核四或深澳電廠 李應元願賭烏紗帽

2018-04-22 12:07

總統出訪媒體失焦 校長：勿談論友邦王妃是非

2018-04-21 22:40

接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02

海軍新飛彈巡防艦揚棄「穿浪雙船體」 將採單體船設計

2018-04-22 08:28

【即時短評】一場沒有主角的電視政見辯論

2018-04-21 18:15

侯友宜：馬英九樂與我並肩作戰

2018-04-21 23:48

退伍軍人再就業不易 退輔會提供穩定津貼

2018-04-21 18:15

國民黨雙北議員初選名人牌 蔣萬安、江啟臣雙帥都下海

2018-04-21 20:08

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

2018-04-22 08:00

民進黨修公司法 孫大千：壓垮政權的最後一根稻草

2018-04-22 09:15

多圖／蔡英文首度出訪史瓦濟蘭 精彩時刻都在這

2018-04-21 18:17

美方不釋出技術 IDF戰機無法納迅安系統管制

2018-04-22 12:20

鍾小平：韓國瑜在高雄會當選、打敗陳其邁

2018-04-21 15:45

11年前擋下卸煤碼頭 王拓子：不讓深澳電廠捲土重來

2018-04-22 12:19

李家同：學術界不應成為政黨鬥爭戰場

2018-04-21 19:48

遼寧號走東不走西 學者：反美意味濃厚

2018-04-21 16:58

晶片身分證設計辦票選 內政部：欄位未定

2018-04-22 10:47

深澳傷及民進黨選情？ 蘇貞昌幕僚：影響因素之一

2018-04-22 11:54

中共遼寧號航艦 上午通過宮古海峽進入東海

2018-04-21 18:59

陸操作新型假訊息作戰 銳實力成國安新課題

2018-04-21 20:12

選舉加溫大巨蛋再掀熱議 柯文哲成箭靶

2018-04-21 23:36

上萬人站出來「反柯」 姚文智：社會氛圍很清楚

2018-04-22 14:40

拚最後一戰 丁守中：參選第二名就永久退出政壇

2018-04-22 14:57

表態選台北市長 呂秀蓮：不要嫌我老

2018-04-21 22:21

國民黨北市長初選辯論 批柯也互酸

2018-04-21 23:04

軍人年改走入深水區 柯建銘：六月初或六月中通過

2018-04-21 17:53

結束訪非 蔡總統：深入布局非洲 「台灣走出去」

2018-04-22 00:22

陳菊接蘇競總主委不中立？侯友宜：歡迎大家一起來

2018-04-22 10:31

白色恐怖遭剝奪怎麼返還 促轉會被提名人都說：這很難

2018-04-22 11:49

離職率高 退伍軍人就業擬給穩定津貼

2018-04-22 00:49

楊甦隸投書 再提美海軍陸戰隊6月將進駐AIT新館

2018-04-22 11:57

任公職比率失衡 原民逾4成當警察

2018-04-22 00:33

政務官輔選天經地義？錕P：徐國勇吃姑婆芋講x話

2018-04-22 11:50

孫大千倡建台北二次元公園 扶植本土動漫業

2018-04-22 08:06

遼寧號通過宮古海域往北 國防部全程掌握

2018-04-21 19:25

3327萬！黃偉哲初選經費 遭質疑「報少」

2018-04-21 23:45

第一島鏈外 遼寧艦首度艦載戰機起降

2018-04-22 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top