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11年前擋下卸煤碼頭 王拓子：不讓深澳電廠捲土重來

2018-04-22 12:19聯合報 記者吳淑君╱即時報導

前立委王拓兒子王醒之今天早上發動基隆暖暖第一場綠生活踩街嘉年華，宣示反對「重建深澳燃煤發電廠」，有200多人響應，反深澳燃煤自救會會長陳志強也來參加，他說，東北角的空氣是台灣最好的，要是深澳燃煤電廠蓋了，台灣就沒有一個地方，可以讓人用力的呼吸了。

王醒之說，11年前深澳燃煤電廠準備在番仔澳灣蓋卸煤碼頭，他和北投社大校長謝國清，及當時和很多環保團體、基隆市民組了「我愛番仔澳灣連線」，把卸煤碼頭擋了下來，本來以為深澳電廠重建案會因而終止，沒想到被他們擋下來後，竟然轉向到深澳灣。

謝國清指出，番仔澳灣就是潮境公園這個海灣，當時他們畫了一張圖，卸煤碼頭豎起來有三棟101大樓那麼高，會帶來破壞，衝擊觀光，他們匯集了基隆十多個團體去反對，好不容易擋下來，沒想到十年後又重來了。

他說，深澳電廠在瑞芳，看起來好像很遠，但那些煤灰是往上飛再掉下來，它不會平行過去，只要有煤灰就會影響到非常多的人，他期待聚集更多力量，就像過去很多政策被他們擋下來一樣，一起努力。

王醒之表示，環團準備訴訟，謝國清和他都加入成為原告，這個案子以訴訟來改變行政做為，還有機會，但前題是要有更多人關心這個議題。

王醒之表示，環團準備訴訟，謝國清和他都加入成為原告，這個案子以訴訟來改變行政做為...
王醒之表示，環團準備訴訟，謝國清和他都加入成為原告，這個案子以訴訟來改變行政做為，還有機會。記者吳淑君／攝影
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前立委王拓兒子王醒之，今天早上發動基隆暖暖第一場綠生活踩街嘉年華，宣示反對「重建...
前立委王拓兒子王醒之，今天早上發動基隆暖暖第一場綠生活踩街嘉年華，宣示反對「重建深澳燃煤發電廠」。記者吳淑君／攝影
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碼頭深澳電廠自救會

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