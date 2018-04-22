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要環保還是要經濟 李應元：需要社會共識

2018-04-22 12:07中央社 台北22日電

台灣經濟發展及環評制度屢生衝突，環保署長李應元說，未來將透過政策環評加速效率，但環評案不是產業界就是環團有意見，「要什麼樣的生活方式」，必須大家共同選擇。

台灣現行環評制度屢被企業界認為效率不彰，是阻礙經濟發展絆腳石，但在追求經濟發展過程中，也會有環保團體批評過度開發，環境保護議題在台灣形成難解局面。

李應元在接受中央社專訪時指出，環評制度實施後，讓台灣環境好很多，但幾乎沒有一件環評案是沒有爭議的，不是產業界有意見，就是環保團體不滿意，但在兩者中達到一個平衡點，至少會是這個社會、這個階段最好的一個選擇。

李應元舉例，環保團體針對中油第三天然氣接收站觸及藻礁生態表達意見，環評委員認為環團意見有道理、希望開發單位善意回應，這個環評案還在研議中，開發單位後續也縮小了開發面積，環保團體仍堅持不應開發，這是取得平衡的過程。

對於產業界認為環評效率不彰，李應元指出，未來將透過環評法修法、鼓勵「政策環評」提升效率。

李應元以離岸風機為例，在審查離岸風機個案前，先透過政策環評盤點風電的通案問題，包含白海豚、候鳥及漁民捕魚問題等，在個案審查時不僅速度加快許多、爭議也減少許多。

李應元說，環保署審查離岸風機時，經濟部都不認為會這麼快的通過這麼多案子，也只需要3.5GW裝置容量就好，結果環保署在半年內通過10多個案子，裝置容量達10.07GW。

「環評案永遠不會有人滿意」，李應元說，也會有人認為不開發是最好的，但是一個政府機關必須考量到全部的人，社會還有其他人需要生活、需要就業，需要一段時間慢慢調整。

他引述李白作品「下終南山過斛斯山人宿置酒」，暮從碧山下，山月隨人歸，卻顧所來徑，蒼蒼橫翠微...詩句中作品中有綠竹、青山明月、清風等，他說，他也很嚮往山林生活，這是大家想要的環境，但這卻是1500年前的唐朝。

李應元透露，曾經在內部會議中，考慮從環保角度調整產業政策，讓高端服務業如會計事業、律師業等到國外接案、服務行銷等，提高年輕人就業機會、避免從事高耗能製造業，可是，這需要社會共識，追根到底就是「你要什麼生活方式」，需要大家共同選擇。

李應元表示，環保團體的訴求他都支持也了解，但是環評法立法時就已經考慮各方面的衝突，環評會議是跨部會、跨各層面，必須兼顧經濟面及環境面。

環評李應元漁民

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