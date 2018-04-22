地理環境特殊 李應元：減煤須逐步進行

2018-04-22 12:07 中央社 台北22日電



減煤減碳已成全球趨勢，但台灣仍未訂下無煤時程，環保署長李應元透露，接任環保署長後首次與總統蔡英文見面，蔡總統就問「什麼時候可以無煤」，但台灣環境特殊，減煤須逐步。

為了對抗暖化及空污，全球力拚減煤減碳，多個國家已訂下時程要走向無煤未來。台灣雖然已有2025年的非核家園目標，但攸關空污的無煤時程卻遲未決定，李應元在接受中央社專訪時透露，蔡總統關切煤的程度超乎大家想像，他接任署長後第一次與蔡總統見面時，蔡總統就問他「什麼時候可以無煤」。

李應元指出，台灣無煤時程仍在研議中，世界上無煤時程最近的是法國，但法國國內有7成是核電且法國無地震、颱風，台灣地理環境特殊，「無煤需要逐步進行」。

他說，現階段目標是讓煤的使用量在8年內從46％減到30％，除了鼓吹大家節能減碳外，也會汰舊換新燃煤電廠的機組，讓機組換為超超臨界或是讓機組改用天然氣發電。

立法院衛環委員會日前初審通過「空氣污染防制法修正草案」，但因朝野對於關鍵條文，如環保署實施空污總量管制措施是否需「會同」經濟部的意見不一，皆保留送交朝野協商處理。

對於民眾關切的空污問題，李應元指出，蔡總統也親自交代兩任行政院長必須關切，兩任行政院長也都把空污的重要性視為國安層級，並親自主持跨部會會議，賴清德更指示「空污問題不可以讓環保署單獨承擔」。

李應元舉例，包含車輛的電動化、要求船舶進港速度、船舶改使用低硫油及岸電等都需要交通部協處，目前也正與交通部協商柴油車車輛管制等措施，政府也訂下了2030年公務車輛全面電動化、2035年機車全面電動化及2040年汽車全面電動化等目標。

另外，車輛電動化電池研發、固定污染源鍋爐替換、空污嚴重時需要協調業者降載發電等，則都需要經濟部協調。

李應元指出，環保署除了修空污法外，居中也擔任協調及監測角色，並在各地佈設監測站提供民眾空氣品質資訊，未來也規劃在國內鋪設一萬200個空氣盒子。

環保署這次大修空污法，因可加嚴老舊汽機車排放標準被外界質疑是欺負中低收入戶弱勢族群，但李應元強調，對於大型固定污染源，環保署都是直接加嚴排放標準，對民眾則是用補助、鼓勵及獎勵方式。

李應元也笑稱，比起某些國家明年就禁止汽機車進入某些區域、下個月就要關閉工廠，「我們國家太幸福了」。

李應元說，這兩年空氣品質紅害站日數已經減少超過20％，細懸浮微粒（PM2.5）年平均也已經從20微克/立方公尺降到18.1微克/立方公尺，外界曾說過「空氣有改善，但為什麼天空仍朦朧」，這句話就代表空氣有改善，但主觀上大家不願意承認。