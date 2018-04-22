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公投要核四或深澳電廠 李應元：要核四我就下台

【專題】老台北潮世代 難忘中華商場霓虹燈

公投要核四或深澳電廠 李應元願賭烏紗帽

2018-04-22 12:07中央社 台北22日電

環保署長李應元。聯合報系資料照
環保署長李應元。聯合報系資料照
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深澳燃煤電廠讓「重啟核四」說法再起，環保署長李應元在接受中央社專訪時再度賭上烏紗帽挑戰擁核者，要求用公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核四，願下台承擔責任。

深澳燃煤電廠爭議不斷，外界重啟核四說法再起，前總統馬英九日前也在公開場合指出，若重啟核四就沒有深澳問題。李應元在接受中央社專訪時，針對重啟核四一說批評「大家都太健忘了」。

李應元表示，日本311福島核災後，不分黨派、男女老幼都感受到核災威力，因此上街頭反對核四。現在外界大吵空污、有的吵著要重啟核電，若把311福島核災後，東京市民排隊買水、日本天皇下跪的影像再貼出來，看支持核電的要不要繼續來辯論。

李應元指出，核四是在馬英九任內封存的，現在卻說核四重啟就可以不蓋深澳電廠，國民黨要核電，「大家可以來表決」，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，「我下台」。

李應元說，台灣地震頻繁，安全及工程控管也不一定比日本嚴謹，「核災是絕對不能發生的」。他尊重不用負政策責任、要隨便罵的人，但若大家真的要提重啟核四的公投，「可以來試試看」。

深澳電廠引起大眾對於台灣能源政策的反思，卻也引發新北市政府對抗中央政府的情勢。李應元指出，深澳電廠環評機制還是會照走，但對於新北市政府擔憂的空污問題，會邀請具有公信力的第三者按照國家模式模擬規範，有關深澳電廠的保育區爭議，環保署也會盡力說明、盡量溝通。

至於深澳電廠是否可以有不用燃煤改用地熱等其他能源的方案，李應元強調，現行環評法施行細則已經放寬有關地熱等再生能源的應實施環評標準，政府全力在推動再生能源，但地熱仍在開發階段，從產業界及國家角度，什麼時候能商業化仍不具確定性。

李應元指出，深澳電廠2025年才運轉，若未來風力、太陽能及地熱開發都成熟也具確定性了，國家當然是用更乾淨的能源，但現階段還是必須按照法律機制進行。

核四李應元深澳電廠

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