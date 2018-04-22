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深澳電廠爭議燒 民進黨：下周先戰軍人年改

2018-04-22 10:59聯合報 記者陳熙文╱即時報導

深澳電廠爭議不斷，成為藍綠攻防焦點，有知情人士指出日前已有國民黨立委與環團進行接觸，希望能夠在議題上合作。民進黨則一方面要面對在野黨攻勢、安撫環團，另一方面又要彌平黨內爭議。民進黨團幹事長何欣純坦言，民進黨團內部尚未達成共識，要待黨團大會後才會進一步決議，不過下周將先處理軍人年改方案

針對深澳電廠，國民黨發起「反深澳電廠重起」公投，預計在明天向中選會送出提案連署書。綠色和平基金會也在日前提出網路連署，要求經濟部立刻撤回「深澳電廠更新擴建計畫」，原目標連署5萬人，後來連署踴躍，目前人數已達5萬9638人，連署目標也改為10萬人。環團知情人士表示，已有國民黨立委私下與他們接觸，希望能夠合作。

對此，總統蔡英文在出訪史瓦濟蘭前，原訂4月22日「世界地球日」與環保團體的例行茶敘提前在15日舉行。蔡英文於會中強調為了環境保護、讓生態能夠永續，就是多花一點錢也沒有關係，政府絕對不會為了開發而犧牲一切。

行政院長賴清德也在本周積極與立法院民進黨黨團溝通，於19日行政立法便當會中向綠委釋疑，尤其民進黨立委劉建國等於12日舉行記者會表態，支持深澳電廠重做環評，然而劉建國當日卻因行程關係，未能出席便當會。賴清德則於20日再度召集經濟部所屬相關單位，討論整體能源轉型計畫，並指示相關單位加強溝通。

然而是否已在行政立法上達成共識，何欣純說賴清德有拜託黨團立委支持，可是尚未召開黨團大會討論，黨團內還沒有定案。她並指出，包括環保署和經濟部等都有私底下去找劉建國溝通。不過何欣純直言，民進黨下周的主戰場將會聚焦在軍人年改方案，黨團大會也會優先討論軍人年改，要在深澳電廠的議題上達成共識可能沒有這麼快。

民進黨深澳電廠軍人年改方案

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