與朱立倫對談 環保小局長提問深澳電廠

2018-04-21 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北市長朱立倫上午參與環保小局長座談，並擔任授課老師，對小局長的提問一一回答。 記者吳志雲／攝影 分享 facebook

新北市環保小局長邁入第5屆，歷屆小局長昨回娘家與現任小局長參加「與市長對談」時，小局長們幾乎都提問深澳燃煤電廠問題，市長朱立倫指出，新北有三大燃煤電廠，不能再放深澳電廠，這是為大家空氣品質著想。

近期深澳燃煤電廠爭議不斷，朱立倫致詞時表示，環境議題最重要的是在作抉擇的時候，是不是真的考量環境、健康與未來？與是否有更好的選擇？他說，國際間證實PM2.5影響健康甚鉅，來源包括工廠、車輛及其它逸散汙染，新北市2016年7月就宣布停發生煤許可證，今年1月16日也宣示兩年內要減少一座燃煤電廠的汙染量，讓所有人都有好空氣的權利。

「市長我們還有一口清新空氣嗎」？淡水竹圍國小陳羿嫺說，全世界都禁止燃煤發電，為什麼還要蓋燃煤電廠？朱立倫說，英國及歐美各國的趨勢皆為減少燃煤，不可與世界背道而馳，一定要把反對的聲音發出來。

板橋區溪洲國小曾楚惟說，「核能電廠關閉是因為民眾壓力嗎」？朱立倫指出，核電不是意識形態的反核，而是要堅持核電廠的安全，新北有核一、核二還有核四規劃處，新北市是都會區，全世界沒有人將核廢料放在都會區。

淡水區忠山國小林青錞指出，為什麼不能拿錢補助住戶自家綠能發電？朱立倫說，核電與綠能各有利弊，綠能發展過程中知道它的限制是什麼，為了空氣品質不能再有深澳燃煤電廠，這是一個理性的討論。