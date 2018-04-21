反燃煤電廠公投 國民黨團最快下週一提案

2018-04-21 20:11 中央社 台北21日電



立委曾銘宗。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 深澳電廠爭議，國民黨團將訴諸公投，國民黨團首席副書記長曾銘宗今天表示，「停止新建、擴建燃煤電廠或機組」公投提案最快下週一送中選會，盼年底進行公投。

深澳燃煤電廠更新擴建計畫環差案3月14日通過，連日來引發許多討論，中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀等人，日前率領多位國民黨雙北市市議員擬參選人，共同召開「忍無可忍，深澳電廠訴諸公投」記者會，宣布將提出「停止新建、擴建燃煤電廠或機組」公投提案。

曾銘宗今天受訪表示，國民黨立委、國民黨北北基等縣市議員及擬參選人都已投入連署工作，預計將在下週一彙整資料後，儘速送交中選會，希望與年底選舉一起投票。另外先前所提的反核食、反空污公投，目前中選會正在審查，也希望中選會能儘速完成攸關民生議題公投的審查，讓兩公投也可趕上年底選舉。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，連署公投是法律賦予的權利，但是公投題目的設定合理嗎？若燃煤、火力發電都不要，未來能源的配比需要深度討論，因為這關係到國家發展。且要跟年底選舉一起投票，就是選舉操作手法，為選舉操弄公投，失去當初公投法修法的意義。

她說，歡迎大家來討論能源政策，以及發電配比，但是真的不要為了選舉操弄公投，阻礙台灣供電及產業發展的穩定性。