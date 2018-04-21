反深澳公投加速連暑 藍擬下周一提案

2018-04-21 13:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨團發起「反深澳電廠重啟」公投，圖為深澳電廠舊址。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府擬重啟深澳火力發電廠，引發空汙爭議，國民黨團發起「反深澳電廠重啟」公投，連署列車今上午開往台北市文山區，黨團副書記長曾銘宗表示，目標下周一向中選會送出提案連署書。

行政院長賴清德昨天召集相關部會檢視電力供應狀況，指示當前北部供電失衡的問題必須趕快彌補，否則無法因應北部企業投資的需求，台灣整個國家以及產業禁不起缺電的衝擊，興建深澳電廠有助解決北部電力失衡，要求經濟部與台電要勇於為深澳電廠的爭議做政策辯護。

行政院發言人徐國勇今天表示，公投是人民的權利，只要依法發起，行政院都會予以尊重。

曾銘宗表示，國民黨團立委、國民黨基隆市長提名人謝立功、北北基縣市議員與議員參選新人都已投入連署工作，連署書雖尚未彙整，但希望盡速，最快下周一送件，至遲下周五前完成，讓「反深澳電廠重啟」公投能與年底九合一選舉一起投票。

曾銘宗說，外國專家已經指出，深澳電廠重啟後，將製造相當於160萬輛汽車的空汙值，將嚴重影響北台灣空氣品質；更何況蔡政府為了重啟深澳電廠，還打算在保育區蓋防波堤，直接破壞環境，已讓國人無法接受。

國民黨立委賴士葆表示，現在有七成民眾反對重啟深澳電廠，北台灣六縣市政府更是齊一表態拒絕，訴諸直接民權就是要讓蔡政府看到人民意志，正視民眾心聲，反深澳電廠公投與國民黨反空汙公投相輔相成，都是要捍衛民眾呼吸健康。

國民黨3月初已發起「護健康、顧未來」公投，推動反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投連署。目前反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投都已向中選會完成提案，但兩項公投案均被中選會要求要先舉辦聽證會釐清爭議。反日本核災食品進口公投聽證會將於下周二上午登場，反空汙公投聽證會則尚未確定日期。