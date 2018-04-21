冷眼集／深澳電廠爭議 不當比喻更失焦

2018-04-21 00:49 聯合報 者 聯合報 者 蔡惠萍



行政院發言人徐國勇（左）19日轉述行政院長賴清德與民進黨立委便當會，因「放一桶瓦斯」挨批，徐國勇喊冤是形容安全存量遭誤解。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為了平息深澳燃煤電廠案引發的風波，行政院長賴清德連兩天召集會議要求黨內立委及部會全力支持、強力說明。沒想到，前天行政院發言人徐國勇轉述賴揆談話時卻意外提油救火，這席「要放一桶煤還是瓦斯」的言論，不論是他自認被斷章取義還是引喻失當，都已讓深澳電廠爭議益發洶湧。

外界解讀徐國勇這席話是在暗指「燃煤比燃氣安全」，但徐昨晚解釋他是在形容煤與天然氣的安全存量，但不論如何，這番言論不僅讓沒有天然氣管線仍使用桶裝瓦斯的當地居民聽來刺耳，也不合常情，現在一般人家裡幾乎找不到煤炭，但為了煮飯、洗澡一定會有瓦斯。

再者，徐國勇的談話也讓人聯想到台電在深澳當地的「溝通」手法如出一轍。中油在深澳當地五顆儲氣槽長期引發當地民眾抗議，尤其在高雄氣爆後，也讓當地民眾如芒刺在背，台電長期在當地以似是而非的耳語，讓深澳居民對於燃氣產生莫名的恐懼，才會出現部分居民堅決要燃煤而非燃氣電廠。

此外，不論徐國勇的原意是談燃煤與燃氣的安全性還是安全存量，都是在挖坑給自己跳。如果照徐國勇的說法，為何蔡政府要提升天然氣發電比率，不僅大潭電廠要擴建燃氣機組，基隆協和電廠也要從燃重油變成燃氣，這不是自打嘴巴嗎？