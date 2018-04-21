抗議徐國勇失言 反深澳電廠自救會要他道歉

有民眾做了牌子「我是瑞芳人，我用瓦斯桶」，抗議徐國勇失言。 圖／反深澳燃煤電廠自救會提供 分享 facebook

深澳燃煤電廠重啟爭議難解，行政院發言人徐國勇前天一席「要在家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯，自己心裡想一想」作比喻，引發訾議，更讓當地民眾不滿。反深澳燃煤電廠自救會昨批徐失言，要求向使用桶裝瓦斯的人民道歉。徐國勇昨晚表示，他是在形容安全存量，有完整的論述過程，媒體報導過度簡化，因而引發誤解。

深澳電廠爭議不斷，行政院長賴清德前天與民進黨立委便當會後，昨再度召集經濟部所屬相關單位，討論整體能源轉型計畫，並指示相關單位加強溝通，台電已表示下周將「一次說清楚」。台電昨天表示，已有計畫，會加強地方上的溝通，例如舉行民眾燃煤電廠參訪、地方說明會等，「溝通範圍也會擴大，不只周邊三個里」。未來也會加強論述，包括燃煤機組的汙染量、深澳電廠的供電重要性等，讓外界了解興建的必要性。

還原徐國勇前天轉述賴清德與民進黨立委便當會，他提到，任何國家都不可能沒燃煤，而統統使用天然氣發電，因為只要天氣不好，載運天然氣的船可能進不來；另天然氣只有七天儲存量，煤至少卅天，煤的安全存量更勝天然氣，再者，深澳電廠的腹地也沒辦法蓋天然氣接收站，深澳居民也有人反對燃氣發電。徐強調，他是在形容安全存量，才會以「在家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯」比喻，但中間有論述過程，不該被斷章取義，或作惡意延伸。

反深澳燃煤電廠自救會發言人林文清說，先是乾淨的煤，現在又拿放一桶煤跟放一桶瓦斯相比，無論徐發言是刻意或無心，在在顯示行政院從未將心比心，為東北角四區人民著想。

林文清說，他理解徐想表達的是家裡有一桶煤和一桶瓦斯，那個比較危險？但徐不知道東北角四個區家戶現在仍用桶裝瓦斯，這是人民所願嗎？「這個政府，到底為我們做了多少？身在偏鄉的我們，根本沒有選擇。」

此外，台大學生昨天也站出來呼籲應重退回深澳電廠環評。台大學生會等校內廿多個社團昨在校內舉行小遊行，要求政府重視空汙所帶來的世代正義問題，台大學生會會長林彥廷批評，深澳電廠對生態、空氣造成嚴重汙染。台大學生會永續部部長林孟慧說，至今還看不到深澳電廠完整評估報告，呼籲應退回此案、重新審議。