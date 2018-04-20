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能源轉型 簡又新：電子大廠應自蓋綠能電廠

2018-04-20 21:35中央社 台北20日電

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。 聯合報系記者林俊良／攝影
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。 聯合報系記者林俊良／攝影
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永續能源研究發展基金會董事長簡又新今天表示，台灣發展再生能源沒有錯，但能源轉型不是只有台電及政府的問題，用電量大的電子大廠應投入自蓋綠能電廠，再猶豫恐會流失競爭力。

財團法人現代財經基金會今天舉行「新能源政策展望」高層論壇，由總統府國策顧問、現代財經基金會副董事長李伸一主持，現代財經基金會董事長黃輝珍出席外，包括台灣永續能源研究發展基金會董事長簡又新、經濟部能源局局長林全能、台灣電力公司董事長楊偉甫、台灣中油公司董事長戴謙、台塑石化公司董事長陳寶郎、台灣綜合研究院院長吳再益也出席與談，剖析台灣面臨能源轉型的機會與挑戰。

簡又新表示，「巴黎協定」在2016年11月4日正式生效後，為盡速達到溫室氣體減量目標，並將全球均溫控制在工業化前水平以上2℃之內，未來全球將朝向能源系統低碳化轉型邁進，這也促使各國開始檢視其國內潔淨能源技術與節能措施發展進度。

他進一步分析各國的能源政策轉型進展，其中德國新政府3月上任後，承諾到2030年提升再生能源發電占比至65%，另為避免影響電力供應穩定，將擬訂減煤時程，逐步減少燃煤發電，並擴大天然氣發電。

英國於2017年10月發布「潔淨成長策略」，內容包含提高各部門能源效率、提供潔淨電力(2020年30%電力來自再生能源)、於2025年前淘汰燃煤發電等措施，以達成2050年溫室氣體減量80%(以1990年為基準)目標。

「日韓是後起之秀」，簡又新指出，日本2015年提出2030年電源配比方案，規劃核能占比20%至23%、再生能源22%至24%、燃煤26%、LNG27%、石油3%，合計基載電源約56%至58%以確保能源安全；韓國將環保列為能源決策的核心重點，2017年12月提出新能源路徑圖，盼2030年發電量占比達再生能源20%；燃氣18.8%；燃煤36.1%；核能23.9%，目前韓國政府已提出對應措施以達成目標。

他強調，日韓兩國為什麼要急起直追發展再生能源，著眼的就是全球大品牌企業包括Google、Apple、沃爾瑪等財星500大企業，都已加入「RE100」，公開承諾在全球達成100%使用再生能源的時程；也就是說，未來這些大廠的供應鏈，如果代工廠的產品二氧化碳排放不合標就不會採用，因此中國大陸也躍居再生能源投資大國，2017年投資總額為1266億美元。

簡又新指出，2030年日韓兩國的非化石燃料電力要到40%，但台灣只有20%，Apple等大廠怎麼會買台灣產品，這是非常嚴重及嚴肅的問題，台灣能源轉型迫不及待，而且再生能源發展必須要加油，「因為我們占比極少，根本不能跟人家比競爭力」。

他表示，轉型不只代表電力或石油業轉型，而是全國所有工業、人民生活的轉型，等於是再一次工業革命電，如果人民、工業不變，能源轉型都是假的。

簡又新指出，基金會最新一次民調結果顯示，1100份有效問卷中，有92%不知道巴黎協定，台灣到2050年的溫室氣體排放量要降為2005年的50％以下，不知道更高達99.4%，「等於全民都不知道」，因此政府更要做好宣導及溝通的工作，否則民眾是站在不知道整個能源背景下辯論，「這是非常危險的事」。

他說，再生能源是一個「兆元商機」，從裝置設備生產，到電力供應的一條龍產業，不僅可以創造新產業，活絡經濟、創造就業機會。依據IRENA的預估，2016年全球發展再生能源創造了980萬個的就業機會，目前的工作機會甚至上千萬個，且太陽能需要更多服務業，對於經濟發展助益甚多，但需要政府更多的財務及人力政策配合。

簡又新並呼籲，2015年蘋果於加州投資興建占地526公頃的太陽能發電廠，這也是繼Google之後，第二個踏入電力零售的科技公司，電力供應不是只有台電及政府的問題，用電量非常大的產業，如電子業等應自己投入太陽能、風能發展，才能跟上國際減碳潮流，保住競爭力。

再生能源太陽能發電

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