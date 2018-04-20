親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆接任教長
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

日本課長掏空公司逃來台 原是風塵女子的台籍妻幫洗錢

中職／中信兄弟吞5連敗 開季19戰平最低勝率紀錄

麥寮擬轉型燃氣電廠 陳寶郎：政策要明確

2018-04-20 21:09中央社 台北20日電

台塑化董事長陳寶郎。圖/聯合報系資料照片
台塑化董事長陳寶郎。圖/聯合報系資料照片
分享
台塑麥寮電廠擬砸千億轉型為天然氣發電，台塑石化董事長陳寶郎今天說，，政府的「遊戲規則要訂出來」，政策要明確，不然沒人敢投資外，也面臨接收站用地取得問題。

現代財經基金會今天舉行新能源政策展望高層論壇，中油公司董事長戴謙、台塑石化公司董事長陳寶郎等人出席並提出建議，論壇由基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一主持，會後將整理建議內容，提供給政府及立法院參考。

全球處在能源轉型的關鍵時代，政府也積極推動2025年非核家園政策，未來天然氣發電占比將提升為50%。

陳寶郎表示，極端氣候愈來愈嚴重，政府新能源政策立意良善，但不管是風力或太陽能電力都會受到先天阻礙，不能做為基載力，還會碰到用地取得、兼顧環境，及目前社會氛圍希望電價不漲等問題，加上產業要求供電穩定，短期單靠風能、太陽能要取代核能有難度，被迫走向天然氣發電。

不過，陳寶郎指出，天然氣大多都得靠進口，且輸送過程有很大風險，加上可能碰到颱風造成的威脅，以麥寮港來說，因為風速太大，連續5天船隻不能進出，導致「原料進不來、產品出不去」的情形，因此政府要求中油把儲槽現行天然安全存量天數從7天提高到14天，但蓋儲槽要有錢、有地，還要有時間，要在2025年完成，困難重重。

他說，因為細懸浮微粒（PM2.5）等空污問題，燃煤電廠最近被打得「稀哩嘩啦」，但根據環保署監測資料，其中台灣電力產生的PM2.5占比不到3%，但境外移入卻占27%，交通產生的PM2.5更高達38%，如果只是針對電廠做減量盤點，對解決空污問題幫助非常有限。

陳寶郎表示，台塑麥寮電廠與台電的供電合約2024年結束，將配合政府政策，朝轉型天然氣發電廠規劃，但政府政策要明確，「遊戲規則要訂出來」，現在電業法第一期開放綠能自由化，再生能源可以賣給任何人，天然氣發電可否比照辦理？若只能賣給台電，也要先簽好合約，輸配電、電網問題也須台電協調修正。

台塑企業已與雲林縣政府、能源局簽署合作備忘錄，將投資興建天然氣發電廠。陳寶郎說，依據規劃，擬興建2部90萬瓩天然氣發電機組，要在麥寮港南碼頭興建天然氣接收站，也要和工業局協商，目前仍以2025年商轉為目標，但環評及當地民眾是否同意仍是最大變數，盼政府全力支持。

中油董事長戴謙則認為，要發展天然氣發電，勢必得建造儲槽，中油正準備建造的第三天然氣接收站，因藻礁等環境問題，只能縮減到37公頃，這是中油「退無可退」的替代方案，他跟環團保證，這些藻礁會有認養機制，並會參詢專家學者意見，達到保護環境目標。

對於天然氣事業法將安全存量由7天提高為14天，戴謙表示，這對業界實在窒礙難行，建議可修正為「存量下限天數」。

電廠PM2.5中油公司

相關新聞

深澳電廠爭議不斷 台電下週將「完整說明」

2018-04-20 14:28

影／籲退回深澳環差案 台大學生會辦遊行

2018-04-20 12:54

新北推節電再談深澳電廠 朱立倫：別再汙染地球

2018-04-20 11:05

賴揆喊話綠委 全力支持深澳

2018-04-20 00:21

朱立倫向柯P招手 抗空汙反深澳

2018-04-20 00:18

深澳電廠採新技術 劉建國：還是個汙染源

2018-04-19 22:22

深澳電廠議題 北市暫無與新北合作計畫

2018-04-19 22:05

核三機組出狀況 台電：不影響供電

2018-04-19 21:59

核三廠再傳問題 台電：不影響核三廠歲修行程、運轉

2018-04-19 21:28

核二跳電爭議未平 核三2機組今又出狀況

2018-04-19 21:05

賴揆：深澳要蓋 用電也要省 今夏推「削峰填谷」措施

2018-04-19 17:41

核3廠1號機組大修 1熱交換小管發現小裂紋

2018-04-19 17:32

賴揆挺深澳電廠 提兩保證

2018-04-16 01:08
看更多

熱門文章

退出政壇人人會喊 只有蔡啟芳做到了 至於姚文智…

2018-04-20 08:00

獨／吳茂昆昔校長任內一年六成上班日請假 監院調查

2018-04-20 11:05

婚姻平權 孫大千：蔡英文打假球三步驟

2018-04-20 08:09

影／軍人年改爆衝突 藍委占主席台遭立法院長蘇嘉全推落

2018-04-20 12:38

藍委竟穿姚文智競選T 「好看才穿 出立院已送民眾」

2018-04-20 13:06

「挖前輩肉餵你」警消加薪 基層不領情為退休學長叫屈

2018-04-20 16:20

陳菊掌蘇競選總部主委 難道沒違行政中立？

2018-04-19 23:50

國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

2018-04-20 17:12

影／口音一點也不台 共軍閩南腔短片秀轟-6K繞島巡航

2018-04-20 10:49

內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25

晚安曲換人唱…誰的好歌喉 讓服務30年的費玉清「退伍」

2018-04-20 11:00

共軍「繞島巡航」 美：反對片面改變現狀

2018-04-20 03:25

募兵制後技術團替代役恐斷炊 蔡總統：把待遇調整一下

2018-04-20 03:29

吳茂昆案外案？監院調查請假過多 竟一年多沒結果

2018-04-20 17:57

陳輝堂發聲明為吳茂昆解釋 羅智強：豬隊友

2018-04-20 09:20

放1桶煤或1桶瓦斯喻深澳電廠 自救會痛罵徐國勇失言

2018-04-20 15:52

吳茂昆：管中閔案 很快可解決

2018-04-19 23:50

民進黨嘉義縣長初選分裂 資深黨員開第1槍

2018-04-20 12:09

影／共機繞台 我飛官嗆：不讓別人在上面耀武揚威

2018-04-20 11:09

【重磅快評】一再淡描軍演 難道要老共弄到地動山搖？

2018-04-20 11:58

中國軍機頻繞台 律師：該擔心的是他降落怎麼辦

2018-04-20 10:45

軍改案立院付委不同調 朝野立委爆激烈衝突

2018-04-20 10:32

軍人年改藍綠爆激烈衝突 交付國防外交委員會審查

2018-04-20 10:52

史瓦濟蘭擬正名 國王：把國名還給人民的時間到了

2018-04-20 03:23

蘇嘉全動手推藍委 國民黨籲「暴力阿全」認錯道歉

2018-04-20 14:39

府秘書長任地方競選主委 前所未見

2018-04-20 00:07

新聞眼／不違行政中立 就沒問題了嗎？

2018-04-20 00:12

政府提高警察年供俸 基層警：年金都砍到見骨了

2018-04-20 18:14

出任蘇貞昌總部主委？陳菊：政務官助選，天經地義

2018-04-20 16:18

塵爆傷者轉換跑道開火鍋店 侯友宜來嘗鮮

2018-04-20 11:28

綠營擺出總統級規格 侯友宜：歡迎更多重量級人物

2018-04-20 14:53

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟興建芝投公路

2018-04-20 14:28

冷眼集 ／共軍侵門踏戶 台灣還在耍嘴皮子

2018-04-20 14:02

影／貪得無厭說挨批 段宜康：藍扭曲原意 才該道歉

2018-04-20 09:47

影／陳菊任蘇競選主委不中立？蔡英文幫腔 有前例可循

2018-04-20 17:03

軍人年改案今闖關付委 綠委爆粗口斥藍委

2018-04-20 12:36

禮讓柯P 綠總召：民進黨示弱影響市議員選情

2018-04-20 09:37

中共軍機又來了 連續第三天轟六繞台

2018-04-20 18:42

藍諷：民進黨不倒 蛇籠拒馬生意會大好

2018-04-20 06:59

侯友宜拜會馬英九 兩人暢談一小時

2018-04-20 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top