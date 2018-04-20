核二2號機再轉案 原能會下週再開審查會

2018-04-20 19:24 中央社 台北20日電



新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供 分享 facebook 台電公司已提出的核二2號機再轉申請資料，原能會與專家學者今天到核電廠視察，並整理相關意見要求台電回復，預計下週再召開審查會議討論。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。

原能會找來6名外部專家及會內同仁組成審查小組，17日舉行第一次審查會議，今天會同專家到核二廠視察，聽取台電公司核二廠針對可能是肇因的蒸汽旁通壓力控制系統，進行詳細控制邏輯、參數說明，並到主控制室、模擬訓練中心等視察相關系統設備，包括蒸汽旁通壓力控制系統、功率振盪中子偵測系統及主汽機控制系統等。

原能會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，專家們有提出不少意見想法，要求台電釐清，預計下週會召開第二次審查會議討論，台電也會到場參與，之後可能會再安排實地視察，確保一切都符合規定，台電需完成必要改善措施，原能會才會同意核二廠2號機再起動運轉。

原能會9日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出核二廠2號機107年3月28日急停事件綜合檢討報告，內容包括事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定反應爐暫態模擬分析等。