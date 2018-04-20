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深澳電廠爭議不斷 台電下週將「完整說明」

2018-04-20 14:28中央社 台北20日電

今夏供電緊澀，台電同時面臨開源及節流難題，外界對深澳電廠仍有疑慮，台電董事長楊偉甫今天表示，下週將針對此議題，召開記者會「完整說明」；另針對工業大戶節電措施，目標在今夏公告實施。

深澳電廠。 聯合報系資料照／記者張源銘攝影
深澳電廠。 聯合報系資料照／記者張源銘攝影
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深澳燃煤電廠興建引發社會熱議，行政院長賴清德19日與民主進步黨立委便當會也溝通此議題，協請立法院民進黨團全力支持並向外界說明；經濟部與台電也承諾，會加強溝通，溝通完才會蓋深澳電廠。

台電今天舉辦「2018節電有你台電有禮活動起跑記者會」，楊偉甫接受媒體訪問時表示，深澳電廠相關資訊過去都有揭露，但因為分散式傳達，無法明確釐清有疑慮的部分，台電會在下週召開正式記者會，將這段期間各界提出的問題，「不清楚的地方我們一次完整說明」。

至於行政院政務委員張景森先前提出，深澳電廠占全國電力供應2.8%，他算過如果新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣與桃園市承諾節電10%，就可不蓋深澳電廠。楊偉甫表示，電源開發計畫要考慮不同狀況，包括經濟成長率預估上修、氣候變遷導致高溫不斷，都是可能導致用電增加的因素，必須利用不同方式開源、節流，多管齊下。

台電公司20日舉辦「2018節電有你台電有禮活動起跑記者會」，請來藝人郭子乾（左...
台電公司20日舉辦「2018節電有你台電有禮活動起跑記者會」，請來藝人郭子乾（左4）助陣，台電董事長楊偉甫（右4）也到場鼓勵民眾參與節電活動，今年祭出總獎金及獎品近新台幣2600萬元。（台電提供）
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節流部分，行政院19日宣布，今夏將對3000多戶契約容量1000瓩以上的工業用電大戶實施「削峰填谷」節電新措施，將以氣溫及備轉容量率等評估，只要達到需節電的條件時，將提前5天到7天通知用電大戶，應可減少1%至5%的用電量；達到節電目標的企業將可減免電費，或把節省的電以2倍至3倍的度數，轉換至離峰時段使用。

由於未達節電目標企業將額外加收電費，有企業質疑這是懲罰企業，阻礙經濟發展；楊偉甫說明，此項措施是在供電緊急時才啟動，與需量競價、聚合商制度等經常性措施不同，且加收電費會存在專戶內，企業後續若配合做節電措施，會再歸還給用戶。

楊偉甫說，台電會一一拜訪約3600家企業用戶，目前正在研擬細則，目標在今夏完成整體措施，並公告實施。

節電台電電廠

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