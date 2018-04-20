朱立倫向柯P招手 抗空汙反深澳

昨天雙北合作交流平台會議，新北市長朱立倫（左）強調防治空汙，雙北一定要共同合作，台北市長柯文哲（右）僅強調自己是開放立場，專業問題專業解決。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

深澳燃煤電廠爭議不斷，為保障雙北市民遠離空汙威脅，新北市長朱立倫昨趁著「雙北合作交流平台」會議，主動提及雙北空汙問題，強調防治空汙，雙北一定要共同合作，為市民朋友健康把關；不過柯文哲態度依舊顯得保守，強調自己是「開放立場」，且「專業問題專業解決」，昨也要求北市環保局去研究相關數據。

雙北平台市長層級交流一年一次，今年是朱任內最後一次，也可能是和柯最後一次見面，對柯有何話要說？朱說，這絕不是最後一次見面，雙北合作持續進行，明年應是侯友宜會和台北市政府繼續合作。

民進黨是否繼續禮讓柯文哲，總統蔡英文日前提出「三條件」，台灣價值的確定、基層意見及整體大局。柯文哲昨說，台灣價值他不是講了，就是「清廉勤政愛鄉土」，應該及格了吧；朱立倫則虧「還是雙北合作交流比較好，不用檢驗ＤＮＡ」，朱的一番話也讓柯忍不住哈哈大笑。

至於年底選戰，是否會和同樣都是藍綠通吃的侯友宜合作？柯則是大笑五秒鐘未說話，一度甚至轉頭看向朱立倫，朱則幫解圍說，這次來台北是尋求雙北合作，不能影響柯市長選舉，要少說幾句話。

「雙北合作交流平台」第四次市長層級會議昨在北市府召開，由柯文哲、朱立倫共同主持。朱立倫致詞時即主動提及深澳電廠的議題，指空汙不分台北、新北，深澳電廠立場，也不是新北市政府的立場，而是大台北地區市民的立場，非常贊成柯市長說「不用聽政治人物怎麼說，應該要看專業數據怎麼講」，所以我們把專業數據呈現出來，站在市民的角度，大家共同為了市民健康一起努力。

朱立倫會後受訪時表示，雙北空汙合作不僅只針對深澳電廠，整個大台北地區的移動、固定汙染源等，雙北的立場會一致，大家共同合作，深奧沒有政治立場、沒有黨派立場，大家以市民健康、專業為出發點。