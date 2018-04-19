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深澳電廠議題 北市暫無與新北合作計畫

2018-04-19 22:05中央社 台北19日電

台北市政府環保局長劉銘龍指出，目前在深澳電廠議題上，與新北市沒有合作計畫。 聯合...
台北市政府環保局長劉銘龍指出，目前在深澳電廠議題上，與新北市沒有合作計畫。 聯合報系資料照片
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新北市長朱立倫今天提出，希望與台北市共同探討包括深澳電廠擴建在內的空汙議題。不過，台北市政府環保局長劉銘龍指出，目前在深澳電廠議題上，與新北市沒有合作計畫。

劉銘龍受訪表示，朱立倫在「雙北合作交流平台」市長層級會議上，主要表達希望雙北能夠在空氣汙染治理上，加強緊密合作。

他指出，其實雙北原本就已建立北北基桃空汙合作治理平台機制，每季開一次會，並針對老舊、排放黑煙的車輛與柴油車，經常性地展開聯合稽查行動。

劉銘龍說，北市環保局對深澳電廠擴建議題的立場與先前一致，不反對興建電廠，但希望能捨燃煤，改建天然氣電廠。

他表示，燃煤電廠對北部空汙問題會有很長遠的影響，希望中央考慮其他替代方案。

劉銘龍指出，因為基隆協和電廠將來會改成天然氣發電廠，基隆港也會設天然氣儲槽；專業上，北市環保局建議，從協和電廠拉管線到深澳電廠，將深澳電廠改為天然氣發電。

台北市長柯文哲5月7日要到議會進行專案報告，說明興建深澳電廠對台北市空氣汙染的影響。劉銘龍說，環保局會比較新北市委託中興大學教授莊秉潔所做的報告，及台電的環境影響差異分析報告，分析、探討深澳電廠擴建對台北市細懸浮微粒（PM2.5）濃度和空氣汙染的影響。

深澳電廠空氣汙染

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