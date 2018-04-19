核二跳電爭議未平 核三2機組今又出狀況

2018-04-19 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台電核三廠。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台電核二、核三機組一波未平一波又起！核二2號機再運轉又跳電爭議未平，核三廠1、2號機今天又出狀況，先是停機大修的1號機，發現蒸汽產生器其中1支有裂紋瑕疵；2號機則是發生A串緊要匯流排失電事件，不過機組運轉未受影響。原能會表示，針對1號機將持續監督電廠機組大修作業品質，2號機組失電原因目前進一步確認中，將要求台電提出報告。

原能會表示，核三廠1號機自4月3日開始第24次大修，日前依排程進行蒸汽產生器A台（共三台）熱交換管渦電流檢測時，發現1支熱交換管有一約0.5公分之周向裂紋指示（約1/10圓周），經既有程序研判已達塞管標準，台電公司即進行平行擴展檢測確認無其他類似問題。

原能會表示，針對該支熱交換管，核三廠將請原設備廠家依國際間相關作法，為該熱交換管安裝穩定器及進行塞管隔離處理，以確保整體蒸汽產生器管束之完整性，原能會將持續監督電廠機組大修作業品質。

核三廠2號機方面，原能會表示目前100%功率運轉中，今天下午1時07分卻發生A串緊要匯流排失電事件，緊急柴油發電機隨即自動起動供電，期間機組仍維持滿載運轉未受影響。

原能會表示，事件發生後，核三廠運轉值班人員立即依程序書進行匯流排之復電操作。失電原因目前進一步確認中，後續台電公司須查明肇因並依「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」附件三規定提出書面報告。