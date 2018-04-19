深澳電廠採新技術 劉建國：還是個汙染源

2018-04-19 22:22 中央社 台北19日電



綠營立委劉建國。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 深澳燃煤電廠爭議不斷，民主進步黨立法委員劉建國今天表示，不希望雲林的情況在新北市重演，即使超超臨界新煤電技術相對減輕空汙影響，但全國還是多了一個汙染源。

劉建國12日舉行記者會時曾表示，政府應傾聽跨黨派立委、相關團體聲音，不是用「環差報告」就可以決定當地居民未來生活品質，對深澳電廠應重啟環評，才能更嚴謹地把關。

劉建國今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪時表示，他不希望雲林的情況在新北市複製重演，另方面考慮到民進黨對人民承諾的「2025年非核家園」目標，燃煤發電佔比要降低到30%，即使超超臨界新煤電技術相對減輕空汙影響，但若以全國來看，還是增設一座燃煤電廠，也就是多了一個汙染源。

劉建國表示，「超超臨界」的新煤電技術若確實能大幅降低排放，那針對現有的老舊機組，像是麥寮燃煤機組來做更新，應該能更有效率地替雲林居民減輕燃煤所帶來的的空汙傷害。

劉建國說，他自己並非反對「2025非核家園」整體政策，只是就個案適度提醒黨團同志，應該重新檢視「環差會議」的邏輯合理性與程序正當性；自己長年與環保團體站在同一陣線，無論藍綠兩黨誰在野、誰執政，對空汙議題的關注程度始終如一。

他也說，身為民主政治體系下被授予民意的代議士，雖是執政黨立委，但在各別法案與議題上，應該還是要保有自主表意空間，就算受黨紀處分，也應該忠實反應基層聲音與相關數據，或提供黨中央做為決策參考。

至於未出席行政院長賴清德與民主進步黨立委溝通深澳電廠的便當會，劉建國表示，廣播節目的訪談是早就談好的，因時間衝突無法出席。