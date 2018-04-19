非核家園支付成本 企業要政府說清楚

2018-04-19 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



三三會例會昨（18）日邀請環保署長李應元演講，深澳電廠、能源、環評政策為企業關注焦點，三三會副理事長許勝雄指出，政府喊出2025年非核家園，但要說清楚非核家園需要支付的成本，企業才能做出投資判斷。

三三會預定在6月中舉行會員大會並改選理監事暨會長，現任會長江丙坤屆滿卸任，若無重大意外，新會長將推舉副會長許勝雄接任。

李應元昨日應三三會邀請以「當前台灣環保問題與政策」為題進行專題演講，他表示，深澳電廠之所以是眾矢之的，是因為排放較集中，民眾看到電廠的煙囪矗立很有感，但實際汙染量可能沒有比較多，且台灣對電力排放的要求標準，在世界上是相對嚴格的。

對於李應元說法，許勝雄則認為，能源問題不在於發電比重，而在於穩定供應，必須滿足企業及民生的需求，無論是燃煤、燃氣都會有汙染或輸送及儲存安全上的問題，政府該說清楚的，是各種發電方式之間的成本差異，以及企業及民生需求需要負擔的成本。

許勝雄強調，未來應該轉為綠色經濟的道理大家都懂，但企業要的很簡單，需要政府提出一套清楚的能源計畫，在有具體內容下，企業才知道應該如何做出投資判斷。

會中企業界對現行環評制度頗有微詞，許勝雄就認為，環評結果應該作為行政部門施政的參考，並應將參與官員的比重從現行的1/3提高至1/2；三三會顧問陳龍吉更建議，環評不應該具有投資計畫的否決權。